Nhiều nghi vấn quanh dự án "Nuôi em"

Ngày 8-12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo từ nhiều nhà hảo tâm, đề nghị xác minh thông tin dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Người phụ trách "biến mất"?

Vào năm 2014, dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung sáng lập nhằm kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng cao, mỗi nhà hảo tâm gắn với mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm hàng trăm ngàn học sinh tại 20 tỉnh.

Có địa phương tự nhân rộng mô hình. "Nuôi em - Nghệ An" ra đời năm 2019, được giới thiệu do bà Đ.T.N phụ trách, nằm trong số này.

Vừa qua, nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án "Nuôi em - Nghệ An".

Các em nhỏ được Fanpage Nuôi em giới thiệu thụ hưởng từ dự án. Ảnh: FANPAGE NUÔI EM

Nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đ.T.N, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi.

Bức xúc, họ viết đơn gửi các cơ quan chức năng. "Vì thương các cháu học sinh nghèo ở miền núi nên chúng tôi mới góp tiền để lo cho các cháu bữa ăn. Sau khi nhận tiền, bà N. đã tắt hết liên lạc. Chúng tôi nghi ngờ có sự khuất tất trong việc thực hiện dự án, rất mong cơ quan chức năng vào cuộc" - chị N.T.H, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, bất bình.

Các trường vào thế bí

Theo tìm hiểu của phóng viên trong năm học 2025 - 2026, rất nhiều nhà hảo tâm chuyển tiền cho người đại diện dự án là bà Đ.T.N để thực hiện lo bữa ăn cho các em học sinh nghèo. Tuy nhiên, dự án chưa chuyển tiền đến các trường nên những cơ sở giáo dục này bỗng nhiên rơi vào thế bí.

Ông Lê Đức Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, cho biết Tỉnh Đoàn và MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có nhận được đơn phản ánh của các nhà hảo tâm về dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Đây là dự án của một cá nhân, Tỉnh Đoàn không liên quan trong quá trình thực hiện cũng như phối hợp.

Bà Vũ Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, cho biết nhà trường hiện có 96 cháu đang nhận hỗ trợ từ dự án Nuôi em - Nghệ An.

Trước đây, mỗi bữa ăn là 7.000 đồng sau tăng lên 8.000 đồng, hiện nay là 10.000 đồng. Mỗi tháng 20 bữa ăn, tính ra kinh phí mỗi năm khoảng từ 1,3 triệu đến 1,8/triệu đồng/cháu.

"Năm học này nhà trường tổ chức cho các cháu ăn từ tháng 10, từ đó tới nay bên dự án chưa chuyển kinh phí, hiện nhà trường đang nợ tiền nhà cung cấp…" - bà Hằng kể.

Tương tự là Trường Tiểu học Mường Ải. Ông Nguyễn Sỹ Đông, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin trường có 152 học sinh được hỗ trợ bữa ăn từ dự án "Nuôi em - Nghệ An", việc thực hiện bắt đầu từ tháng 10-2025 và cũng chưa nhận được kinh phí. Sau đó, trường dừng lại vì thấy nhiều ý kiến trên mạng xã hội không hay về dự án.

Tiền thiện nguyện vào tài khoản cá nhân

Với dự án "Nuôi em", nhiều chủ tài khoản cho biết đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8-2025, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025-2026, cạnh đó, xuất hiện trường hợp một mã trẻ được 2 người cùng nuôi... Ngoài ra, họ cũng chất vấn việc tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Hoàng Hoa Trung thừa nhận đã nhận nhiều chất vấn của cộng đồng liên quan đến minh bạch thu chi của dự án và cho hay ngày 8-12 tới ngân hàng để đóng băng tài khoản. Mục đích là để ngắt dòng tiền, phục vụ cho thống kê đầy đủ tất cả khoản thu và chi cho dự án trong những năm qua.

Người này thừa nhận chính bản thân cũng nghi ngờ không biết mình có bảo đảm làm đúng 100% hay không.

"Tôi mong muốn được làm việc với các bên thứ 3 hiểu rõ nghiệp vụ kế toán - kiểm kê, có khả năng tiến hành 1 cách độc lập, để kiểm tra một cách khách quan nhất nghiệp vụ thu tiền - chi tiền của dự án "Nuôi em" trong suốt những năm qua" - ông Hoàng Hoa Trung viết trên trang cá nhân.

Được biết, trong "hệ sinh thái Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Sức mạnh 2.000" cũng gây chú ý khi vận động quyên góp để xây trường học, xây nhà, cầu tại các địa phương vùng cao.

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy dự án này kêu gọi quyên góp, hỗ trợ qua nhiều nền tảng khác nhau như tài khoản ngân hàng và các kênh thanh toán trung gian. Đến thời điểm này, dự án "Sức mạnh 2.000" đã kêu gọi quyên góp được gần 196 tỉ đồng...

Sự việc ồn ào khiến Rapper Đen phải lên tiếng khẳng định anh không phải người sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án "Nuôi em". Anh cho hay mình và ê-kip tham gia với tư cách là người ủng hộ, cũng như bao nhà hảo tâm khác. "Hằng năm Đen và ê-kip vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của "Nuôi em". Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội" - nam nghệ sĩ cho hay.

Tác giả: ĐỨC NGỌC - YẾN ANH - MINH CHIẾN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động