Nhiều cơ hội cho nguyện vọng bổ sung vào đại học năm 2023

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 8/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung. Từ ngày 9/9 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước ngày 31/12. Báo Đại biểu Nhân Dân dẫn nguồn thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, số thí sinh xác nhận nhập học trên Hệ thống là 494.488 em, chiếm tỉ lệ 49,3% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023. So với số thí sinh đăng ký xét tuyển, con số này chiếm tỉ lệ 74,9%. Đặc biệt khi so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên Hệ thống, con số này đạt 80,8%, còn 19,2% thí sinh không xác nhận nhập học. Nếu so sánh với năm 2022 (số thí sinh xác nhận nhập học trên Hệ thống là 463.025 em), tỉ lệ xác nhận nhập học so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và so với số thí sinh đăng ký xét tuyển của năm 2023 đều tăng. Tuy nhiên, tỉ lệ xác nhận nhập học so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên Hệ thống của năm 2023 giảm nhẹ (năm 2022, tỉ lệ này là 81,6%).