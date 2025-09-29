Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tại Nghệ An thiệt hại nặng do bão số 10

Tính đến 9h ngày 29/9, 22/34 đơn vị trực thuộc Sở Y tế Nghệ An đã có báo cáo thiệt hại về cơ sở vật chất, như tốc mái, bay mái tôn, hư hỏng cửa, trần nhà, cây xanh đổ gãy.

Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: KT.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương bị tốc mái, nhiều hạng mục hư hỏng nặng; Trung tâm Y tế Anh Sơn bị bay toàn bộ mái tôn nhà 3 tầng, nhiều cây cối đổ; Bệnh viện Huyết học Truyền máu Nghệ An bị tốc mái khu điều trị, sập giàn tôn, đổ bờ rào; Trung tâm Y tế Nghi Lộc bị bay mái tôn, nứt tường; và Bệnh viện Đa khoa TP Vinh bị thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, Khoa bệnh nhiệt đới bị tốc mái hoàn toàn.

Về nhân lực và người bệnh, tất cả đều được đảm bảo an toàn. Riêng tại Bệnh viện phổi, sự cố máy phát điện ngừng hoạt động từ 2h sáng khiến bệnh nhân thở máy phải tạm thời chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trang thiết bị y tế cơ bản không bị ảnh hưởng.

Trung tâm Y tế Hưng Nguyên sau bão số 10. Ảnh: KT.

Hiện nhiều đơn vị y tế vẫn mất điện, mất mạng, mưa lớn tiếp diễn, ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương cập nhật tình hình, triển khai khắc phục để đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn