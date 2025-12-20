Công an phường Thành Vinh bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm

Đối tượng Dương Đức Công

Qua rà soát, nắm tình hình, Công an phường xác định đối tượng có khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Vinh (trước đây) và một số khu vực lân cận. Rạng sáng ngày 15/12/2025, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã tổ chức bắt giữ Dương Đức Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khối 8, phường Thành Vinh.

Hiện, Công an phường hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy - Quốc Huy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn