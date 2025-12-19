Loạt xe chơi về Việt Nam 2025: Đắt, kén khách nhưng không thiếu đại gia sẵn sàng xuống tiền

Bên cạnh những mẫu phổ thông dành cho số đông, thị trường Việt Nam 2025 cũng đón nhận nhiều mẫu xe chơi có thiết kế hấp dẫn đi cùng khả năng vận hành đáng nể, giá cao nhưng không đắt đỏ như siêu xe - Ảnh: Trên Ghế
Chương trình Trên Ghế ngày 18-12 đã điểm danh một loạt xe chơi - những mẫu xe thể thao, cá tính không dành cho số đông - đã ra mắt thị trường Việt Nam trong 2025.
Porsche 911 bản nâng cấp ra mắt tháng 3-2025 trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện trưng bày hai mẫu 911 gồm 911 Carrera và 911 Cabriolet. Xe sử dụng động cơ boxer 3.0Lt tăng áp kép 388 mã lực/450Nm. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe tăng tốc 0 - 100km/h trong 4,1 giây và 3,9 giây với gói Sport Chrono, tốc độ tối đa 294km/h - Ảnh: Porsche
Điểm nhấn chính là công nghệ hybrid hiệu suất cao siêu nhẹ trên phiên bản 911 Carrera GTS. Hệ thống sử dụng bộ tăng áp điện hoàn toàn mới. Bên trong có một mô tơ điện tích hợp hoạt động như một máy phát điện và tạo ra công suất 14,7 mã lực. Bộ tăng áp điện không sử dụng van xả, cho phép hệ thống chỉ sử dụng một bộ tăng áp thay vì hai bộ, cung cấp công suất linh hoạt và phản hồi nhanh hơn - Ảnh: Porsche
Porsche 911 tại Việt Nam có tới 11 phiên bản với giá 8,87 - 14,54 tỉ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn khác. Nếu đặt mua mới, khách hàng sẽ phải chờ ít nhất khoảng nửa năm - Ảnh: Porsche
Bộ đôi BMW M3 - M4 là biến thế hiệu suất cao của dòng xe 3-Series sedan và 4-Series coupe. Cả 2 mẫu tại Việt Nam thuộc phiên bản Competition cao cấp, đời xe nâng cấp LCI - Ảnh: BMW
Xe có cụm đèn pha thiết kế mới, dải đèn LED ban ngày dạng nanh dọc thay cho vòng cung ở bản cũ. Riêng BMW M4 2025 có đèn hậu laser mới với giao diện mảnh mai - Ảnh: BMW
Thay đổi lớn nhất của BMW M3/M4 LCi mới nằm ở cặp màn hình trên táp lô mới, có tổng kích thước 27,2 inch (gồm màn hình tốc độ 12,3 inch và màn hình trung tâm 14,9 inch). Cách bố trí này giống với BMW 3-Series G20, song có điểm khác biệt ở thiết kế cần số, vô lăng, ghế ngồi mang thiên hướng thể thao hơn - Ảnh: BMW
Động cơ 3.0L I6 tăng áp cho ra công suất 503 mã lực và mô men xoắn 650Nm. Với phiên bản dẫn động 4 bánh xDrive, công suất thêm 20 mã lực. Cả hai sử dụng hộp số tự động Steptronic 8 cấp. Mẫu M3 giá từ 4,999 tỉ còn M4 từ 5,599 tỉ đồng - Ảnh: Đại lý
BMW 430i Convertible mui trần có giá 3,399 tỉ đồng. Lưới tản nhiệt dạng quả thận cỡ lớn đặt dọc với các họa tiết mô phỏng tổ ong, bản mới có thêm radar của hệ thống ADAS. Cụm đèn trước chuyển từ Laser xuống LED Matrix. Thiết kế dải đèn định vị ban ngày chuyển từ dạng móc câu sang nét thẳng đứng tương đồng với 5 Series thế hệ mới - Ảnh: Đại lý
Với gói M-Sport, xe có bodykit thể thao với cản trước, cản sau, khe hút gió trước và bộ khuếch tán ở đuôi xe. Bộ mâm M-Sport 5 chấu kép 19 inch đi kèm lốp 225/40 R19 đi kèm cùm phanh màu xanh đặc trưng - Ảnh: Đại lý
Nội thất BMW 430i Convertible 2025 bọc da Nappa, vô lăng M-Sport dạng D-Cut tích hợp lẫy chuyển số, cụm phím bấm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, cài đặt khoảng cách, giới hạn tốc độ... của gói ADAS. Xe sử dụng động cơ xăng I4 2.0L tăng áp 258 mã lực/400Nm, hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau - Ảnh: Đại lý
Tháng 8-2025, hai dòng xe MINI 3 và Countryman được giới thiệu phiên bản John Cooper Works hiệu suất cao. John Cooper Works là dấu ấn đặc sắc nhất của thương hiệu MINI trong 66 năm phát triển. Năm 2025, MINI JCW “lột xác” toàn diện với thiết kế hiện đại, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội - Ảnh: MINI
MINI JCW 3-Cửa thế hệ mới sở hữu thiết kế đậm chất thể thao, động cơ 4 xi lanh Twin Power Turbo 231 mã lực, vận tốc tối đa 250km/h. Ống xả đơn được đặt ở giữa có kích thước lớn nhất trong lịch sử xe MINI - Ảnh: MINI
Countryman là mẫu xe lớn nhất của thương hiệu Anh Quốc, sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp 313 mã lực/400Nm. MINI JCW Countryman thế hệ mới là mẫu xe đề cao tính đa dụng, nội thất rộng rãi, khung gầm chắc chắn và hệ dẫn động bốn bánh thông minh, đáp ứng nhu cầu vận hành trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau - Ảnh: Đại lý
Volkswagen Golf ra mắt vào tháng 10-2025 với 6 phiên bản, chia thành ba nhóm cá tính: eTSI mild-hybrid tiết kiệm, GTI thể thao và R Performance 4Motion hiệu suất cao. Toàn bộ xe đều được nhập khẩu từ Đức, giá 798 triệu - 1,898 tỉ đồng - Ảnh: Volkswagen
Golf 1.5 eTSI (các bản Life, Style, R-Line) sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi lanh, kết hợp mild-hybrid 48V cho ra 148 mã lực/250Nm, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Hệ thống điện 48V cho phép xe tái tạo năng lượng khi giảm tốc, hỗ trợ tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu đến 10%. Golf GTI (Lite và Performance) hướng tới người yêu cảm giác lái thể thao hơn với động cơ 2.0L TSI tăng áp 242 mã lực/370Nm, kết hợp hộp số DSG 7 cấp - Ảnh: Volkswagen
Đỉnh nhất là Golf R Performance 4Motion với động cơ 2.0L TSI 316 mã lực, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống phân bổ mô men xoắn chủ động R Performance Torque Vectoring. Mẫu xe được trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động DCC với 5 chế độ lái gồm Comfort, Normal, Sport, Race và Individual, cho phép người lái điều chỉnh đặc tính vận hành từ thiên về êm ái đến hướng thể thao - Ảnh: Volkswagen
Ford Mustang Mach-E Premium AWD có giá 2,599 tỉ đồng, thiết kế kiểu coupe SUV hiện đại. Bản Premium nhập khẩu chính hãng có ngoại hình "hiền" hơn bản GT nhập tư nhân. Mâm xe đa chấu 19 inch, bộ phanh Brembo với 4 piston phía trước - Ảnh: THÙY TRAG
Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại, đi kèm nhiều tiện ích. Xe trang bị hai màn hình, gồm màn hình sau vô lăng và màn hình trung tâm cảm ứng 15,5 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và sạc điện thoại không dây. Phiên bản này được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp B&O - Ảnh: THÙY TRAG
Phiên bản Premium AWD sử dụng hai mô tơ điện, cho đầu ra 395 mã lực/676Nm. Xe được trang bị pin lithium-ion 88 kWh cho tầm hoạt động khoảng 550km, đủ để di chuyển quãng đường dài như từ Hà Nội đến Quảng Bình - Ảnh: THÙY TRANG
Maserati Grecale Folgore là phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ nhỏ Grecale. Xe sử dụng động cơ điện mạnh 542 mã lực/820Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng tốc 0 - 100km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 220km/h - Ảnh: Maserati
Maserati Grecale Folgore sử dụng bộ pin lithium-ion 105kWh, mang đến tầm hoạt động 500km. Nếu sử dụng nguồn sạc DC 150kW, xe có thể sạc 20 - 80% trong 29 phút. Với nguồn điện AC 22kW, xe có thể đi thêm 100km sau 1 giờ sạc - Ảnh: Maserati
Nội thất sử dụng vật liệu sợi ni lông tái chế thân thiện với môi trường, cụm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA) - Ảnh: Maserati
Tác giả: Minh Hải
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ