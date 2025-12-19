Loạt xe chơi về Việt Nam 2025: Đắt, kén khách nhưng không thiếu đại gia sẵn sàng xuống tiền

Điểm nhấn chính là công nghệ hybrid hiệu suất cao siêu nhẹ trên phiên bản 911 Carrera GTS. Hệ thống sử dụng bộ tăng áp điện hoàn toàn mới. Bên trong có một mô tơ điện tích hợp hoạt động như một máy phát điện và tạo ra công suất 14,7 mã lực. Bộ tăng áp điện không sử dụng van xả, cho phép hệ thống chỉ sử dụng một bộ tăng áp thay vì hai bộ, cung cấp công suất linh hoạt và phản hồi nhanh hơn - Ảnh: Porsche