Hoa hậu Phạm Hương xóa ảnh chồng đại gia: Nghi vấn về hôn nhân

Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu hơn nửa thập kỷ, cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương tại Mỹ vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện nàng hậu đã âm thầm xóa hoặc ẩn đi phần lớn những hình ảnh có sự xuất hiện của chồng doanh nhân trên trang Instagram cá nhân. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng hôn nhân hiện tại của người đẹp sinh năm 1991.

Hoa hậu Phạm Hương từng chia sẻ hình ảnh bên ông xã nhưng khéo léo giấu mặt. Ảnh: FBNV

Động thái lạ trên trang cá nhân

Trong suốt thời gian định cư tại Mỹ, Phạm Hương vốn nổi tiếng là người kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ diện mạo của ông xã và thường chỉ đăng tải những khoảnh khắc mang tính kỷ niệm vào các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, hiện tại netizen nhận thấy trang cá nhân của cô chủ yếu chỉ còn hình ảnh về hai con trai, công việc kinh doanh và phong cách sống cá nhân. Những bức ảnh tình tứ bên "nửa kia" từng được đăng tải trước đó đều không còn xuất hiện.

Cô được cho là đã ẩn đi hoặc xóa nhiều hình ảnh chụp chung với nửa kia. Ảnh: FBNV

Nhiều người hâm mộ phát hiện ra rằng, trong số ít những hình ảnh liên quan đến hôn nhân còn sót lại, Phạm Hương chỉ giữ lại một vài bức ảnh cưới được thực hiện trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2023. Sự vắng bóng của chồng đại gia trong các bài đăng gần đây càng khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Ông xã đại gia của Phạm Hương đã vắng mặt khá lâu. Trên mạng xã hội, cô đăng tải hình ảnh đời thường bên các con, chuyện kinh doanh chứ không nhắc tới nửa kia. Ảnh: FBNV

Cuộc sống gia đình kín tiếng tại Mỹ

Chồng của Hoa hậu Phạm Hương được xác định là doanh nhân Bobby Trần, một Việt kiều có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ. Cặp đôi đính hôn vào tháng 2/2019 và đã có với nhau hai con trai. Dù đã có kế hoạch tổ chức đám cưới khi các con lớn hơn, nhưng đến nay một hôn lễ chính thức vẫn chưa được công bố.

Chồng của nàng hậu là doanh nhân Bobby Trần, một Việt kiều giàu có. Ảnh: FBNV

Lý giải về việc giữ kín danh tính chồng, Phạm Hương từng chia sẻ rằng ông xã không phải người trong giới giải trí. Cô muốn bảo vệ sự riêng tư để gia đình có một cuộc sống bình dị, tránh xa những áp lực từ hào quang showbiz. Kể từ khi rời Việt Nam vào năm 2018, người đẹp tập trung hoàn toàn cho vai trò làm mẹ và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng tại xứ cờ hoa.

Hoa hậu Phạm Hương quyết định rời showbiz Việt để sang Mỹ định cư năm 2018. Ảnh: FBNV

Hiện tại, trước những đồn đoán của dư luận, phía Hoa hậu Phạm Hương vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Nhiều khán giả cho rằng đây có thể chỉ là một cách để cô thắt chặt hơn nữa quyền riêng tư cho gia đình mình trên không gian mạng.

Tác giả: Tuệ Nhân

Nguồn tin: baolamdong.vn