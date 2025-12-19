Tập đoàn FLC mất tư cách công ty đại chúng

Loạt doanh nghiệp liên quan đến FLC bị hủy tư cách đại chúng - Ảnh: FLC

Loạt doanh nghiệp 'họ FLC' rời tư cách đại chúng

Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 19-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp ban hành các công văn thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với một loạt doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC.

Mới đây nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức thông báo Tập đoàn FLC (FLC) và Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) mất tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 18-12.

Cụ thể, Tập đoàn FLC có trụ sở tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội, với người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc.

Trong khi đó, FLC Faros, đặt tại tầng 3 cùng tòa nhà, có ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị, đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật.

Trong các ngày 17 và 18-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng hủy tư cách công ty đại chúng của nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái FLC, gồm: FLC Homes, FLC Stone (AMD), FLC GAB, CFS (KLF) và Nông dược HAI (HAI).

Phần lớn các doanh nghiệp này đặt trụ sở tại FLC Landmark Tower (Hà Nội), chỉ một số ít có địa chỉ tại Thanh Hóa hoặc TP.HCM.

Trên thị trường chứng khoán, các cổ phiếu FLC, ROS, AMD, GAB, HAI và KLF từng là những mã thu hút sự chú ý lớn của nhà đầu tư trong giai đoạn sôi động trước năm 2021 - 2022.

Tuy nhiên, trong khoảng ba năm gần đây, hầu hết các mã cổ phiếu này đều rơi vào tình trạng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch do vi phạm các quy định về công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính, và không đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp.

Hiện tại, phần lớn vẫn chỉ đăng ký giao dịch trên UPCoM và vẫn thuộc diện đình chỉ.

Việc hủy tư cách công ty đại chúng đồng nghĩa các doanh nghiệp trên không còn phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo theo chế độ áp dụng cho công ty đại chúng.

Đây là hậu quả pháp lý của việc doanh nghiệp không đáp ứng hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện duy trì tư cách đại chúng, và không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Kỳ vọng 'hồi sinh' giao dịch cổ phiếu FLC

Chuỗi quyết định này diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái FLC vẫn chịu tác động kéo dài từ các vấn đề pháp lý liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC.

Theo các kết luận điều tra và bản án được công bố, ông Quyết đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, lập hồ sơ khống để đưa cổ phiếu ROS niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), rồi bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.621 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2017 - 2022, ông Quyết còn chỉ đạo người thân và nhân viên mở nhiều tài khoản để thao túng giá 5 mã cổ phiếu gồm AMD, HAI, GAB, FLC và ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỉ đồng.

Theo cơ quan chức năng, ông Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án, trong khi việc chi trả bồi thường cho các bị hại vẫn đang được thực hiện theo quy định.

Liên quan đến việc khôi phục giao dịch cổ phiếu FLC, tại kỳ đại hội cổ đông gần đây, đại diện tập đoàn cho biết doanh nghiệp đã làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính để phục vụ đánh giá sơ bộ.

Đại hội cũng ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Theo kế hoạch, FLC sẽ phát hành báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2024 trong năm 2025, còn báo cáo tài chính năm 2025 dự kiến công bố vào quý 1-2026. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch để thực hiện thủ tục liên quan đến khả năng khôi phục giao dịch cổ phiếu.

Theo lộ trình này, cổ phiếu FLC có thể trở lại giao dịch trên UPCoM vào quý 1-2026, trong bối cảnh doanh nghiệp đang hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Tác giả: Linh Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ