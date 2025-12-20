Khai mạc Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h

Tới dự lễ khai mạc có các đại biểu: Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch Nghệ An; ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp; ông Đinh Viết Hà – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Hợp; đại diện các phòng ban xã Minh Hợp, các doanh nghiệp, nhà tài trợ của giải.

Ông Đặng Trọng Đức, Trưởng ban tổ chức chương trình phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Trọng Đức, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Giải đấu năm nay được tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi giao lưu lành mạnh cho cộng đồng môn Pickleball, góp phần phát triển cộng đồng Pickleball. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng giao lưu, hữu nghị với đơn vị, doanh nghiệp, đối tác.

Giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để kết nối những tấm lòng sẻ chia. Và ở giải đấu lần này, cùng với sự kêu gọi, quyên góp được của Giải bóng đã Xuân yêu thương lần thứ 8 sẽ diễn ra vào ngày 3/1/2026, toàn bộ số tiền kêu gọi được sẽ được BTC làm quà Tết trao tặng cho bà con của xã Minh Hợp (thuộc huyện Quỳ Hợp cũ) của tỉnh Nghệ An’’.

Các vận động viên tham gia thi đấu

Giải đấu lần này quy tụ 40 vận động viên là các lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, nhà báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An thi đấu nội dung đôi nam.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu theo thể thức thi đấu vòng bảng, chạm 13. Giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h diễn ra cả ngày 20/12.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu nội dung đơn nam theo thể thức thi đấu vòng bảng, chạm 13

Các vận động viên phối hợp ăn ý, cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn

Tác giả: H.N

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn