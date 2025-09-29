Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An, người dân trắng đêm chứng kiến gió giật kinh hoàng

XEM VIDEO CLIP: Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An

Quốc Huy thực hiện

Mái nhà ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An bị bão quật tả tơi. Ảnh: Quốc Huy

Ghi nhận của phóng viên Công dân và Khuyến học, khi tâm bão đổ bộ vào Nghệ An từ lúc 2 giờ sáng ngày 29/9, từng đợt gió liên hồi với cường độ mạnh liên tục, khiến mái tôn, cửa kính bay khắp nơi, va đập gây tiếng ồn lẫn cùng tiếng gió rít mưa tuôn xối xả.

Nhiều người dân ở toà nhà chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An phải thức giấc, không dám ngủ tiếp vì toà nhà xuất hiện từng đợt rung lắc nhẹ. Ở trong nhà nhưng cảm nhận như đứng ngoài đường trước sức gió mạnh khủng khiếp.

Có nhà nỗ lực chằng chèo, bổ sung quần áo che chắn các góc hở của cánh cửa toà nhà. Có nhà dùng thêm dây cột chặt cánh cửa trước sức gió ngày càng giật mạnh.

"Một số chung cư, nhà ở cao tầng, ban quản trị cho người xuống tầng thấp trú tránh. Khi nghe thông tin trên, một số người ở toà nhà Golden City 6A cũng chạy xuống tầng thấp khi liên tiếp xuất hiện rung lắc nhẹ từ toà nhà" - một người dân ở toà nhà chia sẻ.

Xe máy đổ rạp xuống chung cư Bảo Sơn, đường Nguyễn Sỹ Sách, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trịnh Thành

Mái hiên chung cư bị gió bão đánh bật hư hỏng nặng. Ảnh: Trịnh Thành

Ghi nhận thêm, tuyến đường đại lộ Lê-nin hướng ra sân bay Vinh; Phạm Đình Toái, Trương Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Cừ.. sáng nay, nhiều đoạn ngập cục bộ, ô tô gầm thấp không thể đi qua. Cây cối, bảng biển quảng cáo, nhà dân bị bay khắp nơi, cột điện đổ la liệt; nhiều cửa hàng hoa, hàng bán đồ sành sứ bị đánh sập mái tôn.

Chị Nguyễn Thị Hồng ở phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) chia sẻ, cơn bão số 10 có sức gió và cường độ có khi gấp 2 lần cơn bão số 5 mới đổ bộ vào tháng trước. Đêm qua cả nhà chị Hồng thức trắng, không dám ngủ vì gió giật mạnh, mọi thứ ngoài sức tưởng tượng người dân.

Một số hình ảnh thiệt hại ban đầu do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn Nghệ An.

Ngổn ngang khi bão tràn vào. Ảnh: Quốc Huy

Mái tôn bay xuống khỏi nhà dân. Ảnh: Quốc Huy

Ngập úng tại đường Phạm Đình Toái, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Cây xanh bị bật gốc. Ảnh: Quốc Huy

Cây cối đổ gãy ở dọc đường đại lộ Lê-nin, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực cắt tỉa cành cây bị quật ngã trên đường Lê-nin, Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Cừa hàng hoa bị đánh sập tả tơi. Ảnh: Quốc Huy

Nỗ lưc dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ ở Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Biển quảng cáo một ngân hàng bị bão quật sập xuống. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

