Danh xưng số một Đông Nam Á của Thái Lan chỉ còn là ảo ảnh

U22 Thái Lan gục ngã trong trận chung kết SEA Games 33.

Ngày 18/12/2025 lẽ ra phải là đêm hội ở Rajamangala. Khán đài kín chỗ, U22 Thái Lan dẫn trước 2-0, mọi thứ dường như được sắp đặt cho một cái kết quen thuộc. Nhưng rồi, giống hệt những gì từng xảy ra đầu năm ở ASEAN Cup, bóng đá Thái Lan lại tự trượt khỏi tay mình.

Thua U22 Việt Nam 2-3 trong trận chung kết SEA Games 33 không chỉ là mất một tấm huy chương vàng. Đó là cú va chạm trực diện với niềm kiêu hãnh, với thứ niềm tin đã được nuôi dưỡng suốt nhiều năm rằng Thái Lan vẫn là “ông vua” của bóng đá khu vực.

Điều đáng nói, đây không còn là một tai nạn đơn lẻ. Bốn kỳ SEA Games liên tiếp không vô địch. Lần đầu tiên sau 58 năm, Thái Lan thua chung kết SEA Games ngay trên sân nhà. Những con số ấy không thể bị xóa đi bằng một lời xin lỗi hay một cuộc họp rút kinh nghiệm mang tính hình thức.

Khi lợi thế biến thành gánh nặng

Trong hiệp một, Thái Lan chơi đúng với hình ảnh mà người hâm mộ chờ đợi. Chủ động, tốc độ, pressing quyết liệt và dẫn trước 2-0. Nhưng đó cũng là lúc mọi vấn đề tiềm ẩn bắt đầu lộ diện.

U22 Thái Lan dẫn 2 bàn, nhưng thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam

Ngay sau bàn gỡ của Việt Nam, đội chủ nhà đánh mất thứ quan trọng nhất: sự tập trung. Hàng thủ vốn được tổ chức tốt bỗng xuất hiện những khoảng trống khó hiểu. Các pha chuyền bóng trở nên vội vã. Nhịp độ bị kéo xuống, rồi rối loạn.

Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện: Thái Lan bùng nổ sớm, nhưng hụt hơi khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định. Đó không còn là câu chuyện của riêng một trận chung kết, mà là vấn đề kéo dài suốt nhiều năm.

Trong khi đó, Việt Nam cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Bị dẫn 0-2, họ không hoảng loạn. Không phá lối chơi. Không đánh mất cấu trúc. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiên trì triển khai bóng ngắn, tận dụng nền tảng thể lực và sự kỷ luật chiến thuật để bào mòn đối thủ.

Chiến thắng ấy không đến từ khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà từ một hệ thống đã được xây dựng, mài giũa và tin tưởng tuyệt đối. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội ở thời điểm này.

Khủng hoảng niềm tin mang tên “số một ASEAN”

Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrongongtrakul nhận toàn bộ trách nhiệm. Nhưng vấn đề của bóng đá Thái Lan không nằm ở một cá nhân, hay một sai lầm chiến thuật cụ thể.

Câu hỏi lớn hơn vang lên từ Rajamangala là: Thái Lan đang đứng ở đâu trong bức tranh bóng đá Đông Nam Á?

U22 Thái Lan không cho thấy được sự đáng sợ.

Danh xưng “số một ASEAN” từng là niềm tự hào, giờ lại trở thành áp lực. Nó khiến Thái Lan dễ ngủ quên trên hào quang cũ, trong khi các đối thủ từng bước thay đổi. Việt Nam đầu tư mạnh vào hệ thống đào tạo, tính kỷ luật và thể lực. Indonesia dám đi con đường khác với lực lượng nhập tịch. Malaysia và Philippines cũng tiến bộ rõ rệt về tổ chức.

Trong bối cảnh ấy, Thái Lan vẫn loay hoay giữa quá khứ và hiện tại. Vẫn sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng thiếu chiều sâu. Vẫn chơi thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng không đủ bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Thất bại trước Việt Nam không phải lời tuyên án, nhưng là hồi chuông cảnh tỉnh. Bởi phía trước là VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia đầu năm 2026, nơi mọi yếu kém về thể lực, tâm lý và tổ chức sẽ bị phơi bày ở mức khắc nghiệt hơn nhiều.

Nếu không có một cuộc cải tổ thực sự, không ai dám chắc cơn ác mộng sẽ dừng lại ở SEA Games.

Sau cùng, điều đáng lo nhất không phải là việc Thái Lan thua thêm một trận chung kết. Đó là cảm giác người hâm mộ bắt đầu hoài nghi chính bản sắc của đội bóng mình yêu quý.

Khoảnh khắc dẫn 2-0 hóa ra chỉ là ảo ảnh. Tiếng còi mãn cuộc không chỉ cuốn đi tấm HCV, mà còn làm rạn vỡ niềm tin vào vị thế “ông lớn” từng bất khả xâm phạm.

Đã đến lúc bóng đá Thái Lan phải tự hỏi một cách thẳng thắn: chúng ta còn là “Voi chiến” của hiện tại, hay chỉ đang sống bằng ký ức của quá khứ?

Nếu không muốn danh xưng “số một ASEAN” chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện kể lại, thì việc cần làm không phải là tìm lời bào chữa, mà là bắt đầu lại từ nền móng – bằng sự tỉnh táo, khiêm tốn và một kế hoạch dài hơi thực sự.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn