Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 5/9 tổ chức họp báo, công bố đặc điểm thời tiết và khí hậu của nước này trong mùa Hè năm nay (tháng 6 đến tháng 8). Theo ông Giả Tiểu Long (Jia Xiaolong), Phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, khí hậu nước này trong mùa Hè năm nay nhìn chung là ít mưa và nóng hơn. Nhiệt độ trung bình trên cả nước là 22 độ C, cao hơn cùng kỳ các năm 0,8 độ C, đạt mức cao thứ hai trong cùng thời kỳ kể từ năm 1961 và chỉ thấp hơn mức 22,3 độ C của cùng kỳ năm 2022.

Nhiệt độ trung bình mùa Hè năm nay ở Trung Quốc cao thứ hai trong lịch sử. Ảnh minh họa: Reuters

Trong đó, nền nhiệt ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Hải Nam và Tân Cương đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử cùng thời kỳ, Thiên Tân và Sơn Đông đạt mức cao thứ hai, Sơn Tây, Ninh Hạ, Quảng Đông và Vân Nam ghi nhận nền nhiệt cao thứ ba.

Ông Giả Tiểu Long còn cho biết, nhiệt độ toàn cầu trong mùa Hè năm nay cũng ở mức cao, nhiệt độ trung bình ở khu vực lục địa là 15,2 độ C từ tháng 6 đến tháng 8, cao hơn 0,6 độ C so với mức trung bình 14,7 độ C trong cùng thời kỳ. Năm nay là mùa Hè nóng thứ ba trên toàn cầu kể từ năm 1961. Nhiệt độ ở Tây Âu, Trung Á, hầu hết khu vực Tây Bắc Trung Quốc, Canada và Bắc Mỹ cao hơn từ 1 đến 2 độ C, đặc biệt miền Bắc Canada cao hơn từ 2 đến 4 độ C, có nơi lên tới hơn 4 độ C.

