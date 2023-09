Khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Trong tháng 9, khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Ảnh minh họa: TTXVN

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 9, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng suy giảm so với tháng 8/2023, ít gay gắt, không kéo dài.

Đề cập đến tổng lượng mưa trong tháng 9, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10 - 30%. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15 - 30%. Khu vực miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. "Hiện tượng mưa dông, lốc, sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc", ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Nắng nóng ở miền Trung có thể ảnh hưởng đến các hoạt động lao động ngoài trời cũng như nguy cơ cháy nổ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cảnh báo, trong tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực cũng như cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: Báo Tin tức