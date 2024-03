Nhanh chóng giúp cháu bé bị lạc tìm người thân

Trước đó, chiều cùng ngày, gia đình chị Hà Thị Tâm (sinh năm 1988), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đưa cháu Lê Ngọc D. (sinh năm 2019) đi chơi Lễ hội Hang Bua (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu). Trong lúc chơi ở các địa điểm thuộc Lễ hội, do cháu D. hiếu động, chạy nhảy nên đã bị lạc mẹ. Gia đình chị Tâm vội vàng tỏa đi các khu vực để tìm kiếm và nhờ Ban Tổ chức Lễ hội phát loa thông báo nhưng vẫn không tìm được cháu. Lúc này, gia đình đã trình báo Công an huyện Quỳ Châu vụ việc.

Công an huyện Quỳ Châu bàn giao cháu bé cho gia đình chị Tâm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu đã nhanh chóng thông báo các Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Lễ hội tích cực tham gia tìm cháu bé. Lễ hội Hang Bua đang vào chính hội nên có rất đông người tham gia, địa bàn tổ chức rộng, cháu bé còn nhỏ, lại do lạc người thân nên rất hoảng sợ, không thể cung cấp thông tin bố mẹ và không biết địa chỉ nhà ở. Do đó việc xác minh, tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với quyết tâm trong thời gian ngắn nhất tìm thấy cháu bé về cho gia đình, các Tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu đã tỏa đi các địa điểm để xác minh thông tin, đồng thời phát loa cầm tay, vận động sự hỗ trợ từ người dân... Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu đã tìm thấy cháu bé và tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Không giấu khỏi niềm vui mừng, xúc động, chị Tâm viết thư cảm ơn lực lượng Công an

Gặp lại con của mình, chị Hà Thị Tâm không giấu nổi sự vui mừng, xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Công an huyện Quỳ Châu đã giúp gia đình tìm thấy cháu an toàn trong thời gian sớm nhất.

