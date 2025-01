Nhân viên giao sữa thoát chết thần kỳ trước đầu "ô tô điên"

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông đang bốc dỡ những thùng sữa uống ven đường thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao lao tới.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe đâm vào người đàn ông, sau đó anh ta ngay lập tức ngã xuống đường, các chai thủy tinh vỡ tan và rơi vãi khắp vỉa hè.

Người giao sữa suýt mất mạng khi bị ô tô va trúng.

Vụ tai nạn xảy ra tại Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, vào ngày 8/1 và đã được camera giám sát ghi lại.

Nạn nhân không bị thương nghiêm trọng trong vụ việc. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng chiếc xe bốn bánh cũng đã đâm vào bốn ngôi nhà.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn