Bị ô tô cán trúng người, bé trai 6 tuổi thoát chết khó tin

Một bé trai 6 tuổi đã thoát chết sau khi bị một chiếc ô tô đâm trúng ở Vasai gần Mumbai, Ấn Độ vào hôm 24/12.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, một chiếc xe ô tô - có vẻ là taxi, đang dừng gần hai đống rác. Tài xế vẫn ở trong xe và sau đó một người đàn ông bước ra khỏi ghế sau, một người khác thì ngồi vào hàng ghế trước.

Bé trai bị chiếc ô tô cán trúng khi đang ngồi chơi.

Cùng lúc này, một cậu bé đi tới và ngồi trước đầu xe. Vài giây sau, tài xế khởi động xe, rẽ và đâm vào cậu bé, kéo lê dưới gầm. Điều khó tin là bé trai này vẫn cố gắng đứng dậy và đi về phía hai đứa trẻ khác trong trạng thái choáng váng, những đứa trẻ có thể được nhìn thấy đang chạy về phía cậu.

Tuy nhiên, chiếc xe vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy.

Cảnh sát cho biết, cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện và đang truy tìm tài xế.

