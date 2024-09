Ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy ở Đồng Nai

Tối 2-9, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang điều tra vụ ô tô tông hàng loạt xe máy.

Clip ghi lại ô tô phóng như bay tông vào người ngồi trên xe máy

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ô tô BKS 36… do người đàn ông (chưa rõ thông tin) điều khiển trên đường ĐT 768, hướng TP Biên Hòa về thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Khi đi qua ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), xe va chạm với xe máy biển số Đồng Nai do anh Nguyễn Văn Sang (SN 1983 ngụ xãThạnh Phú, Vĩnh Cửu) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Một số hình ảnh tại hiện trường

Sau cú va chạm, ô tô con tiếp tục tông vào 3 xe máy khác đang đỗ bên mép đường phía bên trái theo chiều ngược lại. Vụ việc khiến anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1971, ngụ tỉnh Hậu Giang) bị thương.

Bước đầu xác định, 1 ô tô con và 4 xe máy hư hỏng. Công an đã khám nghiệm hiện trường.

