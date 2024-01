Nhan sắc người đẹp Ninh Bình đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2023

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh sinh năm 2001. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Chuyên ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành.

Trong cuộc thi nhan sắc năm nay, Xuân Hạnh được nhận định là thí sinh có gương mặt đẹp, hình thể cân đối với chiều cao 1,71 m, số đo 82-60-87 cm. Người đẹp có kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp tiếng Anh ổn.

Người đẹp sinh năm 2001 quê Ninh Bình đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Trong phần thi tranh luận, Xuân Hạnh đã đưa ra kế hoạch hành động thực hiện dự án Cuộc sống mới. Cô cho biết, ý tưởng này đến với mình vào cách đây một năm, khi vào Sài Gòn. Cô thấy bất ngờ vì thấy có nhiều người vô gia cư, cuộc sống không có điều kiện ăn, ở nên cô đã nghĩ mình phải làm gì đó để giúp họ.

“Phần lớn những người vô gia cư này không có việc làm, không thể làm việc vì không một ai chấp nhận họ vào làm. Đó là lý do tôi muốn thực hiện dự án của mình. Dự án này sẽ mang vai trò như một trung tâm để kết nối những người vô gia cư đến với doanh nghiệp, những cá nhân và tổ chức cần người làm”.

Cô mong dự án mới của mình sẽ mang lại nguồn thu nhập nhỏ nhưng giúp những người vô gia cư động lực và cảm thấy là người có ích của xã hội.

Bùi Thị Xuân Hạnh đã chia sẻ một trường hợp cô từng biết là một người bị tai nạn, phải bán nhà để chữa bệnh. Người này đã mất đi đôi mắt, dù tay chân đều làm việc tốt nhưng không một doanh nghiệp nào nhận.

Phần hùng biện của Xuân Hạnh đã thuyết phục được BGK để đăng quang ngôi vị cao nhất.

“Anh đã nỗ lực rất nhiều nhưng chỉ nhận lại thất vọng, anh quyết định buông xuôi. Đó là lý do Hạnh muốn mang đến cơ hội cho họ", Tân Hoa hậu chia sẻ.

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Xuân Hạnh được biết đến là Á quân The Face Việt Nam 2023, cô đến từ đội Phượng Hoàng của huấn luyện viên Vũ Thu Phương.

Khi đó, Vũ Thu Phương đã đưa ra quyết định lựa chọn Xuân Hạnh là thí sinh duy nhất của đội có mặt tại đêm chung kết.

Cô nhận định, qua cuộc thi The Face, Xuân Hạnh đã minh chứng rõ nét cho việc nỗ lực từ "Zero to Hero" bởi nội lực mạnh mẽ của viên kim cương thô đang được mài dũa và sáng lên từng ngày.

Bùi Thị Xuân Hạnh là học trò cưng của Vũ Thu Phương.

Bước ra từ cuộc thi, Bùi Thị Xuân Hạnh có nhiều cơ hội sải bước trên các sàn runway trong nước, quốc tế. Thời điểm đó, tân Hoa hậu Hoàn vũ đã được giới chuyên môn đánh giá là cái tên tiềm năng không chỉ trong giới người mẫu mà còn là nhân tố phù hợp để đề cử đi thi các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Xuân Hạnh còn ghi điểm với thành tích học tập đáng nể. Khi học THPT, Xuân Hạnh học sinh lớp chuyên Hóa K58 tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Khi trở thành sinh viên, Xuân Hạnh đã giành giải nhì trong Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sau thành công tại cuộc thi The Face, tại show Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 diễn ra vào tháng 7, cô gái 22 tuổi là gương mặt mới sáng giá khi đã được nhiều nhà mốt trong nước, quốc tế chọn trình diễn bộ sưu tập.

Cô được mời trình diễn 8 trong tổng 18 show, trong đó diễn nhiều trang phục cùng một bộ sưu tập.

Cô chia sẻ với truyền thông rằng bản thân may mắn nhờ sân chơi truyền hình thực tế nên có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, học hỏi nhiều thứ.

Trước khi đăng quang, Bùi Thị Xuân Hạnh cũng nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, và được xem là hiện tượng mới trên mạng xã hội thông qua các cuộc thi mà cô đã tham gia.

Tác giả: Trịnh Trang

Nguồn tin: Báo VTC