Hàng loạt CLB V.League tích cực ‘săn’ cầu thủ

Cuộc đua ‘shopping’

Rimario đến Thể Công Viettel làm đồng đội của Văn Việt

Không phải ngẫu nhiên mà CLB Công an Hà Nội nhanh chóng thông báo gia hạn hợp đồng với bộ khung đội hình chính ngay khi V.League 2025/26 mới đi 3/4 chặng đường. Một sự chậm chân trong tiến trình đàm phán có thể khiến họ mất ngay quân bài chủ lực vào tay CLB đối thủ. Trên thực tế, chưa cần tới thị trường chuyển nhượng mùa giải mới bắt đầu, các đội bóng đã nườm nượp “tậu” về nhiều cái tên đắt giá.

Thể Công Viettel là ví dụ. Đội bóng áo lính sớm tiếp cận và thuyết phục được Rimario (Thanh Hoá), Doãn Ngọc Tân (Thanh Hoá), Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu (Hải Phòng) đầu quân, ngay khi họ hết hợp đồng với CLB chủ quản. Cần nói thêm, đây mới chỉ là giai đoạn… khởi động với thầy trò HLV Velizar Popov. Bởi việc tham dự thêm mặt trận AFC Champions League Two giúp họ có thêm nguồn lực để mạnh tay chiêu binh mãi mã.

Olaha chia tay SLNA, đến Công an TP.HCM

Công an TP.HCM cũng đã khoanh vùng diện tuyển quân. Tân HLV trưởng của đội bóng này đã nhắm đến một số cái tên, phục vụ cho tham vọng vô địch V.League, Cúp Quốc gia hay giải vô địch các CLB Đông Nam Á mùa tới. Sự xuất hiện của trung vệ Nguyễn Nhật Minh cùng tiền đạo Michael Olaha là khởi đầu cho một mùa chuyển nhượng sôi nổi với đại diện phía Nam. Những cái tên như Phan Văn Đức (Công an Hà Nội), hay một số gương mặt trẻ của ĐT Việt Nam là mục tiêu kế tiếp mà đội bóng này muốn chiêu mộ.

Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình “thay máu”

Tấn Tài đến Ninh Bình với bản hợp đồng 3 năm

Phiên chợ hè tiếp tục sôi nổi với sự tham gia của Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình. Đội bóng thủ đô quyết định đổi mới lực lượng khi chia tay Daniel Passira, Fernando Luiz và Adriel Silva. Ngoài ra, tương lai của Tuấn Hải cũng đang là đề tài được quan tâm. Đội chủ sân Hàng Đẫy có thể để tiền đạo sinh năm 1998 ra đi nếu nhận được lời đề nghị và số tiền phù hợp. Họ cũng sớm có được sự gật đầu của hậu vệ trái Mai Sỹ Hoàng từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, thầy trò HLV Harry Kewell cũng chuẩn bị có được bản hợp đồng thứ 3 mùa hè này. Đó là một gương mặt chất lượng thi đấu ở vị trí tiền đạo biên, thay thế cho Fernando và dự phòng cho Tuấn Hải nếu cầu thủ này nói lời tạm biệt. Tất nhiên, CLB Hà Nội chưa dừng lại ở 3 tân binh. Với mục tiêu trở lại vị thế số 1 V.League sau 4 mùa giải chứng kiến Nam Định, Công an Hà Nội vô địch, đội bóng áo tím tiếp tục gia tăng các vị trí ở hàng tiền vệ và tiền đạo trong thời gian tới.

Nam Định chia tay một loạt cầu thủ

Một đội bóng khác sẽ thay đổi diện mạo là Ninh Bình. HLV Chu Đình Nghiêm đã trình lên Ban lãnh đạo CLB kế hoạch nhân sự. Ba ngoại binh gồm Patrick Marcelino, Daniel Dos Anjos, Gustavo Henrique đã nói lời chia tay. Ở thời điểm này, Ninh Bình đã hoàn tất 2 thương vụ là trung vệ Lucas Turci và Hồ Tấn Tài. Đội bóng đón chào sự trở lại của Mạch Ngọc Hà và Đinh Thanh Bình từ Công an TP.HCM.

CLB Nam Định cũng liên tiếp chia tay nhân sự. Mitchell Dijks, Lucas Alves, Trần Văn Công, Akolo, Brenner, Caique, Kyle Hudlin, Mota, Percy Tau, Blom lần lượt chia tay. Ngược lại, đại diện thành Nam rất quan tâm đến trường hợp Tuấn Hải. Dẫu vậy để được Hà Nội đồng ý, Nam Định phải chi ra con số không dưới 8 tỷ đồng. Cũng liên quan tới nhân sự, Nam Định tiếp tục đặt niềm tin vào trung vệ Đặng Văn Tới, thay vì tin đồn chia tay như trước đó.

Sau cùng, tân binh Đồng Nai bước đầu có được sự đồng ý từ một thủ môn đang là “kép phụ” hạng sang tại CLB phía Bắc. Đại diện phía Nam cần nâng cấp vị trí chốt chặn khung gỗ, trong bối cảnh Tấn Trường đã ngoài 40 tuổi.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn