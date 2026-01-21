Nhà phố sử dụng gạch đất nung mộc mạc giữa Sài Gòn

Tọa lạc trên khu đất rộng 6 x 20 mét trong một con hẻm nhỏ tại TP HCM, ngôi nhà được bao quanh bởi các công trình bê tông dày đặc. Ảnh: Quang Trần
Gia chủ là một cặp vợ chồng trẻ, mong muốn một môi trường yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Quang Trần
Thách thức trong thiết kế là làm sao dung hòa những hạn chế của khu đất đô thị (kích thước hẹp, tường chung hai bên và nhu cầu thông gió tự nhiên) với mong muốn tạo ra một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, mang đậm bản sắc truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Ảnh: Quang Trần
Ý tưởng lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống Việt Nam, với đặc điểm là sân trong, hiên nhà, mái dốc và lối đi bên hông. Ảnh: Quang Trần
Những yếu tố này được tái hiện bằng ngôn ngữ đương đại, tạo nên một không gian liền mạch tràn ngập ánh sáng ban ngày và gió trời. Ảnh: Quang Trần
Gạch đất nung truyền thống được sử dụng cho hiên nhà, tạo kết nối giữa kiến trúc hiện đại và giá trị văn hóa dân gian. Ảnh: Quang Trần
Phòng khách thiết kế theo tinh thần thô mộc, sử dụng gam màu be và xám tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Ảnh: Quang Trần
Không gian bếp mở, cùng màu nâu gỗ mang đến cảm giác ấm cúng. Ảnh: Quang Trần
Gạch men xanh vừa trang trí vừa tạo cảm giác tươi mát cho không gian bếp. Ảnh: Quang Trần
Thiết kế mái mở của tầng gác tạo các ô ánh sáng tự nhiên, mang đến sự thú vị và thoáng đãng. Ảnh: Quang Trần
Phòng ngủ thiết kế tối giản, ưu tiên chức năng và sự thoáng đãng cho không gian nghỉ ngơi. Ảnh: Quang Trần
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn