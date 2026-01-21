Nhà phố sử dụng gạch đất nung mộc mạc giữa Sài Gòn

Thách thức trong thiết kế là làm sao dung hòa những hạn chế của khu đất đô thị (kích thước hẹp, tường chung hai bên và nhu cầu thông gió tự nhiên) với mong muốn tạo ra một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, mang đậm bản sắc truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Ảnh: Quang Trần