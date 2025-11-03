Nhà hướng Tây thoáng mát nhờ hệ lam mặt tiền độc đáo

Nằm trong khu dân cư đông đúc tại Hà Nội, ngôi nhà có diện tích 320 m2. Ý tưởng thiết kế nhà xuất phát từ nhu cầu sống chung nhưng tách biệt của cặp vợ chồng có nhịp sinh hoạt lệch nhau. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Theo đó, người chồng thường thức dậy khi người vợ mới đi ngủ đồng thời giải quyết bài toán khí hậu nóng ẩm đặc trưng miền Bắc. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Do công trình quay mặt chính về hướng Tây, thường xuyên chịu bức xạ nhiệt mạnh vào buổi chiều, giải pháp được đưa ra là sử dụng hệ lam gỗ kết hợp cửa trượt. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Các lớp cửa có thể mở rộng vào buổi sáng và tối nhằm tăng lưu thông khí. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Công trình gồm hai lõi đứng đặt tại hai đầu. Một lõi phục vụ đi lại, lõi còn lại là ống bê tông thông gió, dẫn sáng tự nhiên qua sân trong. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Các khoảng rỗng theo chiều đứng tạo hệ thống thông gió tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Cấu trúc này tạo khoảng rỗng xuyên tầng, giúp lưu thông gió tự nhiên. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Phòng ngủ tận dụng trần cao và hệ lam gỗ nghiêng giúp lấy sáng, kết hợp cửa mở lớn hướng ra ban công cây xanh. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
Khu bếp bố trí đằng sau hệ lam gỗ, giúp lọc sáng tự nhiên và đảm bảo thông gió liên tục. Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoang Le
