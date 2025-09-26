Vì sao ngày càng nhiều người chọn mua nhà hướng Tây?

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản lại ghi nhận một xu hướng ngược, căn hộ hướng Tây dần chiếm ưu thế và được nhiều người lựa chọn.

Hướng Tây từng “lép vế” vì nắng nóng

Trong quan niệm cũ, nhược điểm lớn nhất của hướng Tây là nắng gắt buổi chiều, đặc biệt vào mùa hè. Nhiệt lượng hấp thụ lớn khiến căn hộ ngột ngạt, buộc gia chủ phải bật điều hòa thường xuyên, kéo theo hóa đơn tiền điện cao. Đây chính là lý do khiến nhiều người e dè khi mua nhà hướng Tây.

Công nghệ xây dựng thay đổi cuộc chơi

Thực tế này đã thay đổi đáng kể nhờ sự phát triển của vật liệu và kỹ thuật xây dựng hiện đại. Các giải pháp như lớp cách nhiệt, kính hộp hai lớp, phim chống nắng… giúp hạn chế đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào nhà. Nhờ đó, tình trạng nắng chiều oi bức không còn là nỗi lo quá lớn đối với cư dân sống ở căn hộ hướng Tây.

Nếu như hướng Tây dần thoát khỏi định kiến, thì hướng Đông vốn được ưa chuộng lại bộc lộ vấn đề riêng. Do đặc thù khí hậu cận nhiệt đới, nhiều mưa và gió Đông Nam, căn hộ hướng Đông dễ bị mưa tạt, ẩm thấp và thấm dột theo thời gian. Dù vật liệu chống thấm ngày càng tốt, nhưng việc duy trì chất lượng lâu dài vẫn là thách thức.

Khi hạn chế về nắng nóng đã được khắc phục, căn hộ hướng Tây lại phát huy một lợi thế lớn: nguồn sáng buổi chiều dồi dào. Ánh nắng kéo dài từ trưa cho đến lúc mặt trời lặn mang đến không gian thoáng đãng, sáng sủa, khô ráo, đặc biệt hữu ích trong việc chống ẩm mốc.

Đối với nhiều gia đình, đây còn là thời điểm lý tưởng để phơi quần áo, chăn màn hoặc đơn giản là ngồi ban công tận hưởng nắng chiều, nhất là vào mùa đông. Những trải nghiệm này tạo nên điểm cộng đáng kể cho hướng Tây so với hướng Đông.

Yếu tố giá cả và bài toán thực tế

Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là giá bán. Thông thường, căn hộ hướng Tây rẻ hơn hướng Đông vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng dù cùng tòa nhà và cùng thiết kế.

Xét về phong thủy, hướng Đông tượng trưng cho “tử khí đông lai” – vận khí tốt, may mắn. Song, thực tế phần lớn người mua hiện nay quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sống và chi phí hợp lý. Để trả thêm hàng chục triệu chỉ vì ý nghĩa phong thủy, nhiều khách hàng không còn mặn mà.

Từ những phân tích trên có thể thấy, chọn mua nhà hướng Tây đang trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn nhờ sự cân bằng giữa giá trị sử dụng, chi phí hợp lý và cải thiện đáng kể về điều kiện sống.

Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng, ưu tiên của người mua không chỉ nằm ở yếu tố phong thủy mà còn ở tính thực tế, hiệu quả kinh tế và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Và chính điều đó đang khiến hướng Tây dần chiếm vị thế mới trên thị trường bất động sản.

