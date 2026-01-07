Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, nhau thai bị bỏ rơi ở cầu treo trong đêm

Ngày 7-1, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết đang chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực cầu treo Phan Đình Phùng thì phát hiện một trẻ sơ sinh, được bọc trong túi nylon màu đen nên vội đưa đến Trung tâm Y tế Pleiku.

Khoảng 4 giờ sáng, người dân phát hiện tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng có một bé sơ sinh bị bỏ rơi, còn nguyên dây rốn, nhau thai



Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu ban đầu, ủ ấm cho cháu. Bước đầu xác định trẻ sơ sinh là bé gái còn nguyên dây rốn và bánh nhau. Bé gái nặng khoảng 1,8 kg, nghi sinh non.

Sau đó, cháu bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) để thăm khám và chăm sóc tích cực. Hiện tại, sức khỏe của bé tương đối ổn định.

Trước đó, 1 bé sơ sinh được phát hiện bị vùi lấp trong vườn cao su cũng được đưa về chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định

