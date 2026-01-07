Ngày 7-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m, phường Thạnh Mỹ Tây.

Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền, cháy rụi.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đến 16 giờ 35, đám cháy vẫn lớn.

Theo người dân, du thuyền trên đang kinh doanh nhà hàng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động