Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hội An bày bán gần 200 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như DIOR, CHANEL, GUCCI…với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 190 triệu đồng.

Phát hiện gần 200 túi xách giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: (Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cung cấp).

Lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 150 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra hộ kinh doanh thời trang ở phường Hội An

Trước Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại. Đặc biệt là kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán.

Tác giả: Tuyết Lê

Nguồn tin: Báo VOV