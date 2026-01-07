Nghệ An: Thu ngân sách năm 2025 đạt 29.211 tỷ đồng, đạt 164,8% dự toán

Theo báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,44% (xếp thứ 13/34 cả nước, đứng thứ ba tiểu vùng Bắc Trung Bộ).

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 29.211 tỷ đồng, đạt 164,8% dự toán và bằng 114,3% cùng kỳ năm ngoái.

Đồng chí Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại họp báo.

Tính đến ngày 31-12-2025, tổng giải ngân trên địa bàn tỉnh là 9.060 tỷ đồng, đạt 83,6%/kế hoạch Thủ tướng giao, xếp thứ 15 trong các tỉnh, thành; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 2.828 tỷ đồng, đạt 61,2% kế hoạch đã giao chi tiết đầu năm.

Kết quả thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Lũy kế năm 2025 (tính đến ngày 31-12-2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 78 dự án với tổng mức đầu tư 16.299,7 tỷ đồng.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có chuyển biến tích cực. Công tác rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được tập trung thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan UBND tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề còn tồn đọng, như các dự án chậm tiến độ; khai thác tài nguyên trái phép; quản lý đất đai...

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Năm 2026, tỉnh Nghệ An ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nỗ lực cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; khắc phục hạn chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và các dự án đầu tư; tham mưu phương án tháo gỡ, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền, quy trình, quy định để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường hỗ trợ, phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục triển khai các dự án trọng điểm như: Cảng nước sâu Cửa Lò; đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Hoa Lê

Nguồn tin: qdnd.vn