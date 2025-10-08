Nguyễn Hiểu Minh, 'chốt chặn mới' ở ĐT Việt Nam

Nguyễn Hiểu Minh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: Anh Khoa

Ghi điểm ở U23 Việt Nam

Nguyễn Hiểu Minh là một trong những gương mặt thi đấu ổn định nhất của PVF-CAND ở mùa giải 2024/25. Anh thi đấu tổng cộng 1.501 phút, nhiều thứ 3 trong toàn đội PVF-CAND. Lối chơi chắc chắn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và sự tiến bộ qua từng trận đấu giúp anh được đánh giá cao. Trung vệ sinh năm 2004 lọt vào đội hình tiêu biểu và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở giải hạng Nhất QG 2024/25.

Phong độ ấn tượng ở PVF-CAND giúp Hiểu Minh lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik. Trung vệ 21 tuổi được nhà cầm quân Hàn Quốc điền tên vào đội hình U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2025. Ngay ở trận ra quân, Hiểu Minh ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng, mang về chiến thắng 3-0 trước U23 Lào. Suốt hành trình sau đó, Hiểu Minh cùng với Lý Đức, Nhật Minh duy trì phong độ ổn định, chơi chắc chắn, giúp U23 Việt Nam lần thứ 3 giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Trở về từ Indonesia, Hiểu Minh tiếp tục nhận được niềm tin của ông thầy. Trung vệ của PVF-CAND cùng hai đồng đội thân tín nơi hàng thủ duy trì phong độ ấn tượng trong 3 trận đấu ở vòng loại U23 châu Á, qua đó giúp U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK sân chơi châu lục. Không chỉ gây ấn tượng ở U23 Việt Nam, Hiểu Minh cũng được xem là trụ cột không thể thiếu trong đội hình PVF-CAND. Trong mùa giải đầu tiên chơi ở V.League, Hiểu Minh chơi chững chạc, đá chính cả 6 trận kể từ đầu mùa, giúp PVF-CAND tạm xếp thứ 9 trên BXH.

Cho lần đầu tiên ở ĐTQG

Hiểu Minh và các đồng đội sẽ có cơ hội thể hiện tài năng ở ĐT Việt Nam trong 2 trận gặp Nepal sắp tới - Ảnh: Anh Khoa

Màn thể hiện ấn tượng trong thời gian qua đã giúp Hiểu Minh và 7 đồng đội khác ở U23 Việt Nam được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị 2 trận đấu gặp Nepal sắp tới. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực, sự tiến bộ vượt bậc của Hiểu Minh và các đồng đội. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

Hiểu Minh không giấu được niềm hạnh phúc sau khi lần đầu có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam. “Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi lần đầu tiên được triệu tập. Đây là động lực lớn để tôi nỗ lực khẳng định bản thân”. Trung vệ 21 tuổi cũng đặt ra những mục tiêu khi lên tập trung ĐT Việt Nam: “Tôi sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều kinh nghiệm từ các anh, đồng thời phấn đấu để được ra sân và đóng góp vào thành tích chung cho ĐT Việt Nam”.

Ở U23 Việt Nam, Hiểu Minh luôn được xem là lựa chọn số 1 tại vị trí trung vệ thòng. Với thể hình lý tưởng (1m84), phong thái thi đấu điềm tĩnh, đọc tình huống chuẩn xác, Hiểu Minh là mẫu trung vệ thòng có thể chỉ huy hàng thủ tốt. Trong bối cảnh đàn anh Thành Chung không được triệu tập ở lần tập trung này, Hiểu Minh đang đứng trước cơ hội lớn cạnh tranh suất đá chính ở ĐT Việt Nam.

Trước đối thủ không phải quá mạnh như Nepal, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tự tin trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Hiểu Minh. Nếu trung vệ 21 tuổi này có lần đầu tiên đá chính ở ĐTQG sắp tới thì đó cũng là điều không quá bất ngờ.

