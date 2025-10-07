Ai là cầu thủ đắt giá nhất của ĐT Việt Nam hiện tại?

ĐT Việt Nam đang tập trung, tập luyện chuẩn bị với ĐT Nepal diễn ra vào ngày 9/10 và 14/10 tới. Đây là cơ hội lớn để tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm, qua đó cải thiện thứ hạng bảng F, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực cho giai đoạn còn lại của vòng loại. Cùng thời điểm, tuyển Malaysia – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam cũng sẽ gặp Lào trong hai trận đấu then chốt.

Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Việt Nam tạm xếp thứ hai với 3 điểm, bằng điểm với Lào nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Chính vì vậy, màn thể hiện trước Nepal có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách với Malaysia mà còn khẳng định vị thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Quang Vinh là cầu thủ đắt giá nhất ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10/2025.

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách 24 tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của 8 cầu thủ trẻ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Trong số này có những cái tên triển vọng như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc hay Nguyễn Đình Bắc.

Sự xuất hiện của lớp cầu thủ trẻ hứa hẹn mang đến làn gió mới và nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển. Song song, lực lượng nòng cốt với các gương mặt giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hoàng Đức, hay Tiến Linh vẫn được duy trì, tạo nên sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh trận mạc.

Theo định giá của chuyên trang transfermarkt, tổng giá trị đội hình của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10/2025 là 4,93 triệu euro, cao gấp hơn 2 lần so với đối thủ Nepal.

Cầu thủ đắt giá nhất của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này là hậu vệ Jason Pendant, người được định giá 500.000 euro. Tuấn Hải đắt giá thứ 2 với 400.000 euro, trong khi Tiến Linh đứng thứ 3 với 350.000 euro.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn