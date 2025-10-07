Lý do Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong các buổi tập của ĐT Việt Nam?

Tiến Dũng là mắc xích quan trọng trong hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

Theo thông tin từ ban huấn luyện, thủ quân CLB Thể Công Viettel bị đau trước khi hội quân cùng ĐTQG và đang trong quá trình hồi phục. Hiện chưa rõ liệu cầu thủ người Hà Tĩnh có kịp trở lại để tham dự trận lượt đi giữa Việt Nam và Nepal trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào ngày 9/10 tới hay không.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Bùi Tiến Dũng được xem là trung vệ lệch trái số một của đội tuyển. Tại AFF Cup 2024, anh thi đấu 7/8 trận, ra sân tổng cộng 586 phút, con số cao nhất trong 5 kỳ AFF Cup anh từng tham dự. Ở các trận gần nhất gặp Campuchia (giao hữu) và Lào (vòng loại Asian Cup 2027), cầu thủ sinh năm 1995 đều được đá chính, cho thấy niềm tin lớn của ban huấn luyện dành cho anh.

Phong độ của Bùi Tiến Dũng trong màu áo Thể Công Viettel mùa này cũng rất ổn định. Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, cùng những đường chuyền vượt tuyến chính xác, giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi phòng ngự chủ động mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng. Giới chuyên môn đánh giá, đây là giai đoạn hoàn thiện nhất trong sự nghiệp của trung vệ người Hà Tĩnh, thậm chí vượt cả thời đỉnh cao dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sự vắng mặt của Bùi Tiến Dũng chắc chắn khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán trong việc sắp xếp hàng thủ. Ở trận thua Malaysia 0-4, Bùi Tiến Dũng đá chính hiệp 1 và được thay ra đầu hiệp 2, ngay trước khi Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ gặp Nepal hai lần trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Lượt đi diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) và lượt về lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Người hâm mộ đang hy vọng trung vệ “Dũng tư” sẽ kịp bình phục để góp mặt, giúp đội tuyển củng cố hàng phòng ngự trước loạt trận quan trọng sắp tới.

