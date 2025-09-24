Trần Trung Kiên có lấy suất bắt chính từ Nguyễn Filip từ ĐT Việt Nam?

Trung Kiên sáng cửa lên ĐT Việt Nam

Sau vòng 5 V.League 2025/26, HLV Kim Sang Sik sẽ công bố danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 và 4 của vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal. Đây có thể xem là tuần lễ then chốt trước khi nhà cầm quân Hàn Quốc tiến hành lựa chọn nhân sự.

Vị trí trong khung gỗ đang nhận được quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Qua những trận đầu tiên ở mùa giải 2025/26, một số thủ môn trẻ đang thể hiện được triển vọng. Nguyễn Văn Việt trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ Thể Công Viettel, dù mới chân ướt chân ráo gia nhập CLB đầy tham vọng này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tiềm năng chơi chân cùng tâm lý vững vàng giúp thủ môn 24 tuổi được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó cũng là lý do khiến HLV Kim Sang Sik quyết định thử anh khi ĐT Việt Nam hội quân giữa tháng 9 vừa rồi.

Ngoài Văn Việt, Trần Trung Kiên hứa hẹn sẽ được góp mặt ở ĐT Việt Nam tháng 10 tới. Thủ thành thuộc biên chế HAGL tiếp tục đáp lại niềm tin phía HLV Kim Sang Sik, bằng việc giữ sạch lưới cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, cũng như thi đấu đầy hiệu quả trong màu áo HAGL từ V.League đến Cúp Quốc gia.

Nguyễn Filip cần nỗ lực nhiều hơn - Ảnh: VFF

Đáng chú ý, đây là thời điểm HLV Kim Sang Sik tính toán nhân sự cho SEA Games 33. Chuyện ông kết hợp một lực lượng cầu thủ, trong đó có Trung Kiên, vào đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam để nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho thủ thành này hướng tới đại hội thể thao khu vực có thể xảy đến.

Ngoài ra, theo thông số từ Sofascored, Trung Kiên cũng đang là thủ môn được chấm điểm cao nhất, với trung bình 7,67 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Điều này sẽ là thách thức lớn với Nguyễn Filip, khi thủ thành này vừa mắc sai lầm ở trận CLB Công an Hà Nội hoà Beijing Guoan tại AFC Champions League Two. Bất chấp việc dẫn đầu V.League ở hạng mục chuyền chính xác mỗi trận (31 lần với tỷ lệ thành công 90%), Nguyễn Filip mất nhiều điểm sau tình huống chuyền bóng vào chân đối thủ, dẫn tới bàn thua của CLB Công an Hà Nội ở trận cầu kể trên.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên cũng đang ngả về ủng hộ Trung Kiên, khi thủ môn này có một loạt những tình huống cứu thua đáng khen trong màu áo HAGL. Dẫu vậy theo các chuyên gia, ở các trận cầu quan trọng mang tính quốc tế, kinh nghiệm và đẳng cấp của Nguyễn Filip vẫn nên được ưu tiên khi chọn lựa thủ thành cho ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam dự kiến công bố danh sách vào tuần này. Đội cũng tiến hành hội quân tuần tới, trước khi có 2 trận gặp Nepal (ngày 9 và 14/10) tại TP.HCM.

