Người Việt tại Đức quyên góp hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Danh dự của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức, đã đại diện cộng đồng người Việt tại Đức trao toàn bộ số tiền quyên góp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã phối hợp cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức đã chính thức khởi động chương trình vận động quyên góp.

Chiến dịch được phát động rộng rãi trên khắp các bang, thành phố có đông người Việt Nam sinh sống như Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Zwickau, Erfurt, Cottbut, Augsburg, Postdam… và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của bà con kiều bào.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”, người Việt tại Đức đã thể hiện tình đoàn kết, gắn bó sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, các tổ chức hội đoàn, câu lạc bộ, Hội người Việt Nam tại các địa phương của Đức, các cá nhân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hình thức vận động đa dạng: từ phát động quyên góp trực tiếp tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, tại các sự kiện cộng đồng, kêu gọi qua mạng xã hội, cho tới việc thu nhận quyên góp tận nơi.

Đặc biệt, sáng kiến của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức được ghi nhận là điểm nhấn nổi bật trong chiến dịch lần này. Các đại diện của hội đã không quản ngại thời gian và khoảng cách, đến từng cửa hàng, quán ăn, tiệm nail, công ty của người Việt tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin và khu vực Thủ đô Berlin để trực tiếp vận động và tiếp nhận đóng góp.

Hành động thiết thực và gần gũi này đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm hướng về quê hương của mỗi người con xa xứ.

Tính đến ngày 24/10, chiến dịch quyên góp đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con người Việt, các tổ chức hội đoàn, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và bạn bè Đức. Tổng số tiền quyên góp đạt được là 120.637 Euro, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng Việt Nam.

Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển trực tiếp đến đồng bào vùng bão lụt trong thời gian sớm nhất, nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả, tái thiết nhà cửa, trường học, và ổn định đời sống.

Chiến dịch quyên góp không chỉ là hành động mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái Việt Nam. Đó là minh chứng rõ nét cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân”, là tinh thần mà thế hệ người Việt ở nước ngoài vẫn luôn gìn giữ và phát huy.

Trong lời phát biểu tại lễ tổng kết chiến dịch, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức khẳng định: “Sự chung tay của cộng đồng người Việt tại Đức đã thể hiện tấm lòng hướng về quê hương, đồng thời góp phần củng cố mối liên kết bền chặt giữa kiều bào và Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần quý báu, cần được tiếp tục lan tỏa trong mọi hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.”

