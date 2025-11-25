1.000 suất quà trao tặng người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Ngày 25/11, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội do ông Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố làm trưởng đoàn đã có mặt tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An để trao tặng những suất quà tới người dân trên địa bàn chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tặng quà tới người dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chương trình được Hội Chữ thập đỏ Thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức với sự tham dự của ông Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội; bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An; ông Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương cùng 1.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ nhận hỗ trợ tại chương trình.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 2 đơn vị, lãnh đạo xã và nhà hảo tâm đã trao tặng 1.000 suất quà, với mỗi suất quà gồm mỳ tôm, chăn, mỳ chính…có tổng giá trị trên 400.000.000 đồng được trao trực tiếp tới các hộ gia đình. Được biết, nguồn hỗ trợ trao tặng đợt này từ gia đình Chữ thập đỏ cô Ngọc Mai và những tấm lòng nhân ái thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, “tương thân tương ái”, hoạt động trên là tiếp nối các hoạt động hỗ trợ người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng mưa lũ của Hội Chữ thập đỏ Thành phố cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm. Qua đó góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ, sớm ổn định lại cuộc sống.

Tác giả: Hoàng Lâm

Nguồn tin: vov.vn