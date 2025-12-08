Nafoods Group tiếp sức cùng đồng bào vượt qua thiên tai

Đây là nỗ lực chung của toàn Tập đoàn, các Nhà phân phối, Nhà cung cấp trong chuỗi giá trị và đặc biệt là sự đồng lòng đóng góp của tập thể CBNV để sẻ chia cùng đồng bào đang trong cơn hoạn nạn.

Song song cùng hoạt động quyên góp, đoàn cứu trợ Nafoods đã trực tiếp có mặt tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại đây, đoàn làm việc khẩn trương cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng như chính quyền các xã/phường bị thiệt hại nghiêm trọng.

Công ty CP Nafoods Tây Nguyên đại diện cho tập đoàn thực hiện thăm hỏi và hỗ trợ bà con tại Đông Gia Lai và Đăk Lăk

Trong ngày 4/12/2025, Nafoods đã trao hơn 500 phần quà gồm gạo và tiền mặt cho các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng sau bão tại xã Yang Mao (Đắk Lắk), phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Đông (Gia Lai). Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, khi cuộc sống bị đảo lộn và sinh kế bị gián đoạn.

Nhiều người dân tại xã Tuy Phước Đông xúc động chia sẻ rằng sự động viên kịp thời từ đồng bào cả nước đã san sẻ phần nào những khó khăn trong và sau bão lũ. Trong lúc khó khăn nhất, họ cảm nhận rõ ràng tình yêu thương, sự đùm bọc và sự kết nối của đồng bào cả nước dành cho khúc ruột miền Trung.

Tuy nhiên, khi nước lũ đã rút, những thách thức còn lại đối với bà con vùng lũ vẫn vô cùng lớn. Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, phá hủy nhà cửa, tài sản, làm gián đoạn hoặc gây mất trắng vụ canh tác. Với phần lớn bà con làm nông nghiệp, thiệt hại này không chỉ là mất mát về vật chất, mà còn là nỗi lo cho tương lai của cả gia đình.

Người dân tại các địa phương xúc động trước sự quan tâm hỗ trợ từ Nafoods

Nhận thức được những khó khăn ấy, bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, Nafoods đã sớm triển khai kế hoạch đồng hành cùng bà con khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế lâu dài. Tập đoàn phối hợp cùng chính quyền địa phương và các Hợp tác xã tiến hành khảo sát chi tiết các diện tích chanh leo và các loại nông sản khác bị ảnh hưởng tại Gia Lai và Đắk Lắk. Trên cơ sở khảo sát, Nafoods hỗ trợ kịp thời giống cây trồng và các chế phẩm sinh học, giúp nông dân phục hồi lại mùa vụ và rút ngắn thời gian phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Tổng giá trị các hoạt động cứu trợ lần này dự kiến vượt 1 tỉ đồng, không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia của Nafoods Group mà còn khắc ghi sự đồng hành trân quý của các đối tác, nhà phân phối, đại lý và các đơn vị trong toàn chuỗi giá trị.

Sự đồng hành ấy thể hiện tinh thần nhân ái - nhân văn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nối giá trị truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Đây cũng là minh chứng rõ nét rằng khi cộng đồng cần, các doanh nghiệp có thể trở thành lực lượng hỗ trợ quan trọng và kịp thời.

Hành trình hỗ trợ Tây Nguyên - Nam Trung Bộ lần này cũng càng trở nên ý nghĩa hơn khi trước đó không lâu, trong các tháng 9 và 10, những cơn bão đổ bộ vào Bắc Trung Bộ đã gây thiệt hại cho Văn phòng và Nhà máy của Nafoods tại Nghệ An. Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, Nafoods vẫn nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và tiếp tục tổ chức các đoàn cứu trợ đến những khu vực chịu thiệt hại nặng nề hơn tại miền Tây xứ Nghệ.

Với các hoạt động vì cộng đồng, Nafoods đã khẳng định và lan tỏa giá trị sẻ chia - một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, song hành cùng định hướng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) mà Tập đoàn kiên định theo đuổi trong suốt 30 năm hình thành và phát triển.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn