Ngăn chặn vụ chuyển 900 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Trước đó, bà H.T.K.D (SN 1970, ngụ khu phố Nam Dinh, phường Long Hương) xem một chương trình trên YouTube giới thiệu khuyến mãi của một nhãn hàng. Khi bấm vào đường dẫn đính kèm, bà D. được thông báo đây là “chương trình quà tặng 0 đồng”.

Để nhận quà, bà phải đóng phí 250.000 đồng và được hứa sẽ hoàn trả 300.000 đồng, kèm theo tiền thưởng 20.000 - 50.000 đồng cho mỗi câu hỏi được trả lời đúng. Sau khi chuyển khoản 250.000 đồng, nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên yêu cầu bà D. tiếp tục tham gia ba “sự kiện mua hàng” để hoàn tất thủ tục “xuất kho quà tặng”, mỗi sự kiện có chi phí 3-4 triệu đồng.

Khi bà D. làm theo, các đối tượng lại viện lý do bà chuyển tiền “không đúng quy trình” và yêu cầu nộp thêm tiền để “nâng cấp thành viên VIP” nếu muốn nhận lại toàn bộ khoản đã nộp.

Lo lắng vì liên tục bị thúc giục, bà D. đến chi nhánh Ngân hàng KienlongBank (chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) tại phường Long Hương rút 900 triệu đồng. Nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, giao dịch viên đã đặt câu hỏi khai thác thông tin và báo ngay cho Công an phường Long Hương.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Long Hương nhanh chóng có mặt, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Qua trao đổi, lực lượng chức năng xác định bà D. đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, Công an phường Long Hương phối hợp ngân hàng đã ngăn chặn thành công giao dịch, giúp bà D. tránh nguy cơ mất toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân