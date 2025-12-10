Clip ghi lại vụ việc xe tải c.án qua người nạn nhân 2 lần

Ngày 10-12, Công an tỉnh Đồng Nai đang làm việc với tài xế Đ.V.N (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang) để làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ khiến một người tử vong tại chỗ.

Your browser does not support the video tag.

CLIP ghi lại vụ việc gây bức xúc dư luận

Vào trưa 9-12, tài xế Đ.V.N. điều khiển xe tải 60C-536..., lưu thông trên đường ĐT.757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Tây Ninh.

Khi đến ấp Trung Sơn (xã Tân Hưng), xe tải va chạm với ông Ph.V.Đ. (66 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn) đang đi bộ qua đường.

Theo camera hành trình của một xe khác ghi lại, chiếc xe tải gây tai nạn đã dừng lại vài giây.

Sau đó, tài xế xe tải lùi xe khoảng vài chục cm, rồi vào số đi thẳng ra lên phía trước, khiến cả hai bánh xe phía trước và sau bên phải của xe tải đè lên người nạn nhân. Xe tải đi thêm vài mét mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động