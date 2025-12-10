Tai nạn giữa ôtô tải với xe máy, 3 người bị thương, 1 người chết

Vụ việc xảy ra tại Km 1639, Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hiệp Phước, xã Bắc Bình. Thời điểm trên, xe ôtô tải biển số 79C-089.65 va chạm với xe máy biển số 86B1-440.42. Xe máy do ông Tạ Văn Đức (SN 1968, ngụ xã Phan Rí Cửa) điều khiển, trên xe chở theo bà Huỳnh Thị Loan và hai cháu T.M.S (SN 2019) và T.T.P (SN 2023).

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến xe máy ngã ngay trước đầu xe tải. Những người trên xe máy bị thương được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, cháu P. đã tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn