Miss Universe Fátima Bosch bức xúc bỏ về ngay trên sóng trực tiếp

Fátima Bosch trong buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Telemundo - Ảnh: ABS

Theo ABS CBN, Miss Universe 2025 Fátima Bosch tiếp tục đối mặt với nhiều tranh cãi khi một đài truyền hình lên tiếng tố cô rời khỏi buổi phỏng vấn giữa chừng và hủy toàn bộ các lịch trình đã sắp xếp.

Miss Universe 2025 nói dối về vụ kiện ông Nawat trên sóng

Mạng lưới truyền hình Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha Telemundo đưa ra thông tin này vào ngày 9-12. Bài đăng trên Facebook cho biết: "Fátima Bosch rời Telemundo và hủy lịch trình với đài truyền hình!".

Theo báo cáo, Fátima Bosch đột ngột bỏ về ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi quay chương trình talk show "Pica y se Extiende" của Telemundo, sau khi cảm thấy không thoải mái với các câu hỏi phóng viên dành cho cô, đặc biệt là những câu liên quan đến tình trạng hỗn loạn đang diễn ra trong Tổ chức Miss Universe.

Fátima Bosch ngồi cùng hai MC Lourdes Stephen và Carlos Adyan - Ảnh: People

Lourdes Stephen và Carlos Adyan, hai MC chính của chương trình Telemundo, đặt câu hỏi cho người mẫu Mexico về các vấn đề sau: Vấn đề thị thực của một số thí sinh Miss Universe; Tình trạng sức khỏe của Gabrielle Henry, Hoa hậu Jamaica ra sao sau gần một tháng sau vụ tai nạn mà cô gặp phải trong vòng bán kết Miss Universe;

Một cựu giám khảo cuộc thi cáo buộc rằng người đẹp Mexico thắng giải nhờ mối quan hệ làm ăn giữa cha cô và Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha - người hiện đang bị điều tra vì buôn bán vũ khí, ma túy và nhiên liệu;

Ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch ban tổ chức Miss Universe lần thứ 74 tại Thái Lan, tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Fátima Bosch vì những tuyên bố mà ông cho là "sai sự thật" liên quan đến cuộc tranh cãi giữa họ...

Fátima Bosch trả lời tất cả các câu hỏi, nhưng cuối cùng cô bức xúc nói: "Không ai hỏi tôi về công việc tôi đang làm, về các hoạt động xã hội mà tôi sẽ hỗ trợ, mà chỉ hỏi những điều gây tranh cãi".

Fátima Bosch trước khi lên sóng - Ảnh: RPP

Sau khi vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội, MC Carlos Adyan chia sẻ: "Chúng tôi thực hiện buổi phỏng vấn và đặt ra tất cả những câu hỏi mà khán giả muốn biết. Trách nhiệm của chúng tôi tại đài là đại diện cho quý vị ở nhà, cho người xem để tìm kiếm câu trả lời cho những nghi vấn mà tất cả chúng ta đều có, bất kể là ai".

MC Carlos Adyan nhận định Miss Universe 2025 rời khỏi buổi phỏng vấn vì khó chịu với các câu hỏi, đặc biệt là nghi vấn về việc cô được cho là có lợi thế nhờ sở hữu visa Mexico so với một số thí sinh khác, cũng như câu hỏi liên quan đến đơn kiện của ông Nawat.

Đáng chú ý, trên sóng, Fátima Bosch khẳng định không hề hay biết về thông tin cô đang bị ông Nawat kiện vì hành vi bôi nhọ, phỉ báng. Người đẹp nói: "Tôi không dính phải bất kỳ vụ kiện nào hết. Tôi không phỉ báng ai cả. Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa".

Tuy nhiên MC Carlos Adyan kể: "Tôi đã hỏi Fátima Bosch về vụ kiện, về việc cô ấy đón nhận nó như thế nào và người đẹp nói với tôi trong hậu trường là về cơ bản cha cô biết chuyện này và ông ấy đang lo liệu vấn đề đó về mặt pháp lý".

Fátima Bosch và Tổ chức Miss Universe hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về phát biểu của Telemundo.

Tác giả: Thượng Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ