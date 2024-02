Người dân vạ vật bên đường đón xe rời quê hương sau kỳ nghỉ Tết

Các gia đình mang theo nhiều ba lô, túi xách trong hành trang rời quê hương đến các thành phố lớn mưu sinh. Thời tiết ở Nghệ An khá nắng nóng, oi bức khiến việc chờ xe vất vả hơn, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ. Sau kỳ nghỉ Tết mang theo nhiều nỗi niềm những người con rời quê đi mưu sinh và cả niềm hi vọng về một năm bình an, công việc thuận lợi, thu nhập ngày càng cao,…