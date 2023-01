Đứng bên đường hàng giờ đồng hồ, nhiều lao động Nghệ An vất vả đón xe rời quê sau kỳ nghỉ Tết

Nắm bắt nhu cầu đi lại của người dân sau Tết, nhiều nhà xe ở tỉnh Nghệ An đi đến các tỉnh, thành đều tăng chuyến, tăng cường thêm xe để phục vụ hành khách. Đồng nghĩa với đó, giá vé xe cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Các chuyến xe từ Nghệ An đi các tỉnh, thành phía Nam khoảng 900 nghìn/người. Tuy vậy, nhiều người dân cho biết, họ vẫn không thể mua được vé hoặc khó khăn trong việc đón xe để rời quê đi làm.