Người đàn ông tử vong sau khi bị thanh tạ rơi trúng ngực

Một buổi tập luyện thường lệ đã kết thúc trong bi kịch tại phòng tập thể hình ở Olinda, Brazil, nơi một người đàn ông 55 tuổi đã tử vong sau khi bị một thanh tạ đập vào ngực.

Vụ việc xảy ra khi ông đang tập đẩy tạ và đã được camera an ninh của cơ sở này ghi lại vào chiều ngày 1/12.

Người đàn ông bị tạ rơi trúng.

Theo báo cáo sơ bộ, thanh tạ trượt khỏi tay nạn nhân và rơi trúng ngực. Mặc dù nạn nhân cố gắng đứng dậy được vài giây, nhưng ông ta đã ngã gục ngay lập tức. Nhân viên phòng tập đã hỗ trợ và đưa người đàn ông đến cơ sở y tế, nhưng ông đã không qua khỏi.

Một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực được giới truyền thông Brazil tham khảo ý kiến cho biết cú rơi sẽ tác động vào vùng ngực rất dễ bị tổn thương, nơi chứa tim và các mạch máu chính.

Theo chuyên gia, cú va chạm có thể gây ra gãy xương bên trong và tử vong chỉ trong vài giây.

Cảnh sát đang xem xét vụ việc như một cái chết do tai nạn và đang kiểm tra tình trạng thiết bị được sử dụng. Nạn nhân, được xác định là Ronald José Salvador Montenegro, nổi tiếng ở Olinda với các hoạt động văn hóa và đã tập luyện cử tạ hơn ba thập kỷ.

