Người đàn ông nghi tự thiêu sau khi đăng trạng thái buồn chán trên Facebook

Theo nguồn tin của phóng viên, vào tối 9/12, tại gara ô tô của anh N.V.T. (SN 1985, trú tại làng Lúng, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), gần đường mòn Hồ Chí Minh (xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) bỗng dưng bùng phát ngọn lửa dữ dội. Sau đó ít phút, tại nhà riêng của anh T (cách gara khoảng 500m) tiếp tục có lửa chảy bùng phát.

Chiếc xe ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh và lực lượng chức năng tại địa phương huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ dập lửa. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường chữa cháy. Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện anh T. đã tử vong tại nhà riêng... Ngoài ra, hiện trường vụ cháy còn thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị khác.

Được biết, trước thời điểm xảy ra 2 vụ cháy không lâu, anh T có đăng dòng trạng thái trên tài khoản Facebook cá nhân thể hiện sự bức xúc vì mâu thuẫn gia đình. Do vậy, dư luận nghi ngờ rằng, gara và riêng bị cháy cùng lúc là do anh T tự thực hiện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn