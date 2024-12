Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tự thiêu ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Đoạn phim cho thấy cảnh sát đang dùng bình chữa cháy dập lửa và trùm áo khoác lên người người đàn ông sau khi anh bốc cháy trên đường North Road ở Islington, Anh.

Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của những người chứng kiến khi người đàn ông này châm lửa.

Cảnh sát cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Người đàn ông sau đó đã được đưa đến bệnh viện và vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Một cảnh sát cũng được đưa đến bệnh viện với vết thương nhẹ nhưng đã được xuất viện.

Người phát ngôn của cảnh sát Met cho biết: "Cảnh sát được gọi vào khoảng 9h25 ngày 13/12 để báo cáo về một vụ bạo lực gia đình tại một địa chỉ ở North Road, N7.

Cảnh sát đã có mặt và tìm thấy một người đàn ông trên phố, sau đó người này đã tự thiêu. Cảnh sát cùng với người dân đã dập tắt ngọn lửa. Sở cứu thương London và sở cứu hỏa London cũng đã có mặt tại hiện trường.

Người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện, tình trạng của anh ấy không nguy hiểm tới tính mạng. Người thân của anh ấy đã biết. Một sĩ quan cũng được điều trị tại bệnh viện do bị bỏng nhẹ và đã được xuất viện".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn