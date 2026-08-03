Người đàn ông lao vào dòng lũ cứu hai em nhỏ mắc kẹt giữa suối

Theo người dân địa phương, khoảng 15h cùng ngày, sau cơn mưa lớn ở khu vực đầu nguồn, nước suối chảy qua xã Mường Xén bất ngờ chuyển màu đục ngầu, mực nước dâng nhanh và dòng chảy trở nên xiết mạnh.

Đúng thời điểm đó, hai em nhỏ khoảng 8-10 tuổi đang vui chơi trên một bãi nổi giữa suối thì bị dòng nước bao vây, không thể tự quay vào bờ.

Anh Kiên đưa hai em nhỏ vượt dòng lũ vào bờ an toàn.

Phát hiện sự việc, người dân sống gần khu vực lập tức hô hoán và tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh nên việc tiếp cận các em gặp nhiều khó khăn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Kiên, một người dân địa phương, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không chút do dự, anh lao xuống dòng nước, tiếp cận hai em nhỏ rồi lần lượt dìu từng em vượt qua đoạn suối nguy hiểm để đưa vào bờ an toàn.

Chỉ sau ít phút căng thẳng, cả ba đã trở về bờ trong sự vỡ òa và nhẹ nhõm của những người chứng kiến.

Theo người dân địa phương, nếu không được phát hiện và ứng cứu kịp thời, hai em nhỏ có thể đối mặt với nguy hiểm khi nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về.

“Tất cả đều rất hoảng sợ khi thấy hai cháu bị cô lập giữa dòng nước. May mắn là anh Kiên đã kịp thời lao xuống đưa các cháu vào bờ an toàn”, chị Vy Thị Duyên, người dân địa phương, cho biết.

Sau khi được giải cứu, hai em nhỏ đã ổn định tinh thần và trở về nhà cùng người thân.

Những ngày gần đây, khu vực miền Tây Nghệ An liên tục xảy ra mưa lớn, khiến mực nước trên nhiều sông, suối dâng cao đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần tăng cường quản lý, không để trẻ vui chơi hoặc tắm suối trong mùa mưa lũ nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn