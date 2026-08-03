BĐS Nghệ An: Nhà đầu tư đứng ngoài quan sát, nhiều phân khúc 'đóng băng'

Theo báo cáo của Đất Xanh Miền Bắc, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận rất nhiều tin rao bán hòa vốn hoặc cắt lỗ trên các hội nhóm bất động sản, song giao dịch thực tế rất ít.

Nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát, chờ mặt bằng giá giảm sâu hơn mới xuống tiền. Nếu có giao dịch thì chủ yếu tập trung vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác dòng tiền như nhà cho thuê, cũng như các lô đất có giá còn thấp, dao động khoảng 5-7 triệu đồng/m2 tại khu vực gần các khu công nghiệp như WHA hay VSIP II.

Đầu năm, thị trường từng xuất hiện một số giao dịch quanh khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính mới của tỉnh trên trục Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Tuy nhiên, hoạt động mua bán sau đó nhanh chóng chững lại khi nhiều nhà đầu tư lo ngại nguy cơ điều chỉnh quy hoạch dọc hai bên tuyến đường này.

Đất Xanh Miền Bắc cho biết thanh khoản suy giảm diễn ra trên hầu hết các phân khúc. Đối với căn hộ chung cư, giá rao bán hiện đã giảm khoảng 200-400 triệu đồng mỗi căn so với thời điểm quý III/2025. Mặc dù vậy, giao dịch vẫn rất ít do nguồn cung cả căn hộ cũ và mới đều khá dồi dào.

Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội lại bước vào giai đoạn phát triển mạnh khi nhiều dự án được chấp thuận đầu tư. Mục tiêu của Nghệ An trong năm 2026 là hoàn thành khoảng 2.000 căn hộ nhà ở xã hội, tạo tiền đề nâng tổng nguồn cung lên gần 6.000 căn trong giai đoạn tiếp theo.

Dự án Vinh Heritage.

Đối với đất nền trung tâm, mặt bằng giá từng đạt đỉnh trong quý III/2025 sau khi tăng 20-30% so với năm 2024. Tuy nhiên đến nay, phần lớn sản phẩm đều được rao bán giảm giá hoặc cắt lỗ khoảng 10-15%, nhất là nhóm tài sản có giá trị từ 5-10 tỷ đồng. Dù vậy, lượng giao dịch thực tế vẫn rất thấp.

Các dự án khu đô thị quy mô lớn như Ecopark, Vinh Heritage, Eurowindow hay The Sensia cũng gần như không phát sinh giao dịch đáng kể. Điểm tích cực là thị trường chưa xuất hiện làn sóng bán tháo với mức giảm sâu tại các dự án này.

Trong bức tranh chung khá ảm đạm, Cửa Lò vẫn là khu vực nổi bật nhất. Theo báo cáo của Đất Xanh Miền Bắc, giá giao dịch tại đây tăng khoảng 20-30% so với nửa cuối năm 2025 nhờ hưởng lợi từ các quy hoạch đô thị, du lịch và sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển sự quan tâm sang các khu vực vùng ven được hưởng lợi từ quy hoạch Trung tâm hành chính mới và dự án đại công viên của Sun Group. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chỉ diễn ra ở quy mô cục bộ.

Mặc dù thị trường trước mắt còn nhiều khó khăn, Đất Xanh Miền Bắc đánh giá Nghệ An vẫn sở hữu nhiều động lực tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới nhờ sự cộng hưởng của hàng loạt dự án chiến lược.

Trong đó nổi bật là Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập quy mô khoảng 60.000 tỷ đồng; tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 65km; các khu công nghiệp VSIP II và VSIP III; các dự án đô thị, nghỉ dưỡng quy mô lớn của Sun Group tại Cửa Lò; đề xuất đầu tư trung tâm thương mại AEON Mall; cùng kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Vinh và Cảng Cửa Lò.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn