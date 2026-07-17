Cứu 3 người dân ở Lai Châu mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Theo đó, vào khoảng 13h30 phút ngày16/7, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường. Các chiến sĩ đã phải căng dây từ hai bên bờ sông, chiến đấu với dòng lũ dữ để đưa người bị nạn vào bờ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử, Lai Châu, kịp thời cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

Đến hơn 16h, 3 người dân được cứu an toàn. Các nạn nhân gồm Lý Cá Chờ (SN 2005), Giàng Văn Hải (SN 2014) và Giàng Văn Chung (SN 2016), cùng trú tại bản A Mại, xã Bum Nưa. Sau nhiều giờ tiếp cận, lực lượng cứu hộ đã đưa cả ba người vào bờ an toàn.

Tại bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, khoảng 10m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống tường nhà và khu bếp của gia đình anh Phản Chỉn Sài (SN 1996, dân tộc Dao). Không có thiệt hại về người. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cử 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân di dời đất đá, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Trận mưa vừa qua cũng khiến tuyến đường từ bản Phí Chi A đến Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử xuất hiện 8 điểm sạt lở, trong đó điểm lớn nhất có khoảng 150m³ đất đá tràn xuống mặt đường, khiến ô tô và xe máy không thể lưu thông. Trên Tỉnh lộ 132, đoạn Km24 qua bản Tung Qua Lìn, xã Dào San, khoảng 10m³ đất đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Các đơn vị kịp thời phối hợp chính quyền địa phương cảnh báo, phân luồng và đề nghị triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhiều điểm trên tuyến biên giới Lai Châu xảy ra sạt lở, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn của người dân. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Lai Châu khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tác giả: Phàn Giào Họ

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn