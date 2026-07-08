Đổ sập ngôi nhà 2 tầng xuống dòng nước lũ ở Lai Châu

Ông Đỗ Văn Quynh - Chủ tịch UBND xã Khổng Lào (tỉnh Lai Châu) cho biết, xã có 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Trong đó có 1 ngôi nhà 2 tầng bị ảnh hưởng 100%.

Ngôi nhà 2 tầng đổ sập giữa dòng nước lũ.



Lãnh đạo UBND xã Khổng Lào, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các bản kiểm tra, rà soát và thống kê thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, huy động các lực lượng nắm bắt tình hình, phối hợp kiểm tra thực tế, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng hướng dẫn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.



Đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình thiệt hại và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đến nay địa bàn xã ước tính thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng do mưa lũ gây ra; chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tác giả: Nguyễn Hải - Tống Bao

Nguồn tin: baophapluat.vn