Nghệ An ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý dứt điểm các “Điểm nghẽn” chuyển đổi số

Theo Kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 10/7 - 30/11/2026, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, tạo bước chuyển biến thực chất, giúp hệ thống chính trị hai cấp vận hành thông suốt, an toàn và dựa trên dữ liệu.

Cùng với đó, đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng và giá trị thực tế; giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dữ liệu cát cứ, hệ thống trùng lặp, triển khai và giải ngân chậm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi sản phẩm có minh chứng kiểm chứng được, vận hành thực tế, có dữ liệu thật và phát huy hiệu quả. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng; không chờ đợi, đùn đẩy hay né tránh trách nhiệm. Ưu tiên nền tảng dùng chung; 100% hệ thống thông tin phải được phê duyệt cấp độ an toàn, có phương án sao lưu, ứng cứu trước khi vận hành chính thức.

Đợt ra quân 100 ngày tập trung giải quyết 15 nhiệm vụ (trong đó 14 nhiệm vụ cụ thể hóa các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và 01 nhiệm vụ địa phương xác định) trên 6 nhóm lĩnh vực.

Về hạ tầng số, tập trung xử lý điểm lõm sóng và thiếu điện tại trụ sở công. Nhiệm vụ này được giao cho Sở KH&CN, Sở Công thương thực hiện rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, phương án gửi Bộ KH&CN và Bộ Công Thương trước 07/8/2026. Ban Chỉ đạo yêu cầu phải hoàn thành xử lý 100% điểm lõm sóng và thiếu điện tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trước 30/11/2026.

Sở Tài chính và UBND các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị đầu cuối phục vụ người dân trên địa bàn toàn tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 07/8/2026; hoàn thành mua sắm, bảo đảm 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công và cán bộ giải quyết TTHC có thiết bị đạt yêu cầu trước ngày 30/11/2026.

Công an tỉnh và các cơ quan chủ quản hoàn thành hồ sơ cấp độ đảm bảo an toàn an ninh thông tin, kiểm thử xâm nhập trước khi vận hành; hoàn thành kết nối 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia đối với các hệ thống cấp độ 3 trở lên trước ngày 30/11/2026.

Về dữ liệu số, giao Sở KH&CN rà soát tham mưu ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của tỉnh; thử nghiệm “Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An” kết nối, liên thông tại 54 cơ quan, đơn vị và xã, phường; đánh giá, nhân rộng (nếu khả thi) trong năm 2026.

Về dịch vụ công trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, ban hành danh mục tối thiểu 05 thủ tục hành chính tần suất cao để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số; tổ chức thực hiện, kiểm thử, đánh giá hiệu quả.

Về kinh tế số, Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, công bố danh mục dữ liệu mở và dịch vụ dữ liệu của tỉnh có thể khai thác an toàn; chuẩn hóa, công bố tài liệu API và điều kiện sử dụng.

Về nguồn nhân lực, các Sở, ban, ngành, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, UBND các xã, phường triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP đảm bảo 100% người đủ điều kiện được rà soát, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định; các vướng mắc về hướng dẫn, thủ tục được xử lý.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ và Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm cập nhật tiến độ, minh chứng hằng tuần, hằng tháng trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn; hằng tháng công khai các nhiệm vụ chậm, cơ quan chậm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện nội dung đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị gắn với KPI /OKR dựa trên dữ liệu.

Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo bố trí kinh phí kịp thời, xử lý dứt điểm tình trạng vốn chuyển đổi số đọng hoặc chậm giải ngân.

Văn phòng Tỉnh ủy và Sở KH&CN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, quản trị hệ thống theo dõi; công khai danh sách đơn vị chậm tiến độ hằng tháng. Trường hợp nhiệm vụ có nguy cơ chậm từ 05 ngày trở lên phải kịp thời báo cáo phương án khắc phục.

Công an tỉnh hướng dẫn làm sạch, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn an ninh mạng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các biểu hiện hình thức, chậm trễ; đưa kết quả thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí xếp loại thi đua cán bộ, người đứng đầu.

Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hiệu quả chuyển đổi số tại địa phương.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn