Nghệ An chấp thuận đầu tư dự án đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn

Đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn hiện hữu

Đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư

Ngày 31/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và lãnh đạo nhiều địa phương.

Về phía tỉnh Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Tập đoàn TH, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tham dự hội nghị có ông Phạm Hồng Long - Thành viên Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cùng đại diện các ban chuyên môn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án tiêu biểu, với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn là một trong số ít dự án hạ tầng năng lượng được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư ngay tại hội nghị. Việc dự án được lựa chọn cùng nhiều công trình quy mô lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước khẳng định vai trò quan trọng của hạ tầng truyền tải điện đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Nghệ An đối với EVNNPT trong triển khai các công trình năng lượng trọng điểm.

Theo quyết định, EVNNPT giao Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thay mặt chủ đầu tư quản lý và triển khai dự án.

Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ

Dự án đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 1.682,77 tỷ đồng, đi qua 9 xã, phường của tỉnh Nghệ An và 1 xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Công trình sẽ cải tạo tuyến đường dây 220kV hiện hữu dài khoảng 91,95 km, trong đó 87,51 km thuộc tỉnh Nghệ An và 4,44 km thuộc tỉnh Thanh Hóa. Dự án tận dụng hành lang tuyến hiện có để xây dựng mới đường dây 220kV hai mạch, đồng thời lắp đặt các ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Hưng Đông và cải tạo, thay thế thiết bị tại Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đóng điện trong quý IV/2027.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn sẽ nâng cao năng lực truyền tải của lưới điện 220kV khu vực Bắc Trung Bộ, giảm nguy cơ quá tải trong chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố theo tiêu chí N-1, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Đồng thời, công trình còn tăng cường khả năng tiếp nhận và truyền tải công suất từ các nhà máy điện tại nước bạn Lào như Thủy điện Nậm Mô, các dự án điện gió Trường Sơn 1, Trường Sơn 2 cùng nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác vào hệ thống điện quốc gia, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới truyền tải điện miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ.

Một ý nghĩa quan trọng khác của dự án là cải tạo tuyến đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn đã vận hành từ năm 1983. Sau hơn 40 năm khai thác, việc đầu tư nâng cấp đồng bộ sẽ góp phần nâng cao độ an toàn vận hành, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống điện trong giai đoạn mới.

Đ/c Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và Đ/c Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án cải tạo đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn từ 01 mạch thành 02 mạch cho EVNNPT (ảnh Thành Chung PTC1)

Dự án thuộc danh mục các công trình ưu tiên của Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đồng thời phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

EVNNPT quyết tâm triển khai dự án đúng tiến độ

Việc đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn được UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngay tại Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đồng thời tạo tiền đề để EVNNPT và PTC1 sớm triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm cung cấp điện khu vực Bắc Trung Bộ, EVNNPT và PTC1 đã huy động nhiều đơn vị chuyên môn tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư; chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, rà soát quy hoạch, giải trình các nội dung liên quan và xử lý kịp thời các yêu cầu trong quá trình thẩm định.

Sự chủ động của EVNNPT, PTC1 cùng sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành đã giúp dự án hoàn thành các thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo nền tảng quan trọng triển khai công trình theo đúng tiến độ của Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, EVNNPT và PTC1 sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện và quyết tâm hoàn thành đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: tapchicongthuong.vn