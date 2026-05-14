Người đàn ông bị bắt vì 'làm phiền' cảnh sát: Gọi hơn 1.000 cuộc nhưng im lặng

Theo tài liệu tòa án, mỗi trung tâm cảnh sát bị gọi đến 24 - 425 cuộc gọi im lặng - Ảnh: CNA

Theo báo Straits Times, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) ngày 13-5 cho biết một người đàn ông Singapore đã bị truy tố sau khi bị cáo buộc thực hiện hơn 1.000 cuộc gọi im lặng tới các đường dây nóng cảnh sát chỉ trong một tuần.

Cụ thể, SPF cho biết từ ngày 21 đến 28-4, các trung tâm cảnh sát khu phố tại Yishun, Bedok, Geylang và Ang Mo Kio nhận tổng cộng hơn 1.035 cuộc gọi từ nghi phạm Foo Jia Hong (37 tuổi). Mỗi trung tâm nhận từ 24 - 425 cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia đều im lặng.

Cảnh sát cho biết Foo đã dùng số điện thoại nước ngoài và SIM đăng ký dưới tên người khác nhằm che giấu danh tính. Sau quá trình điều tra, cảnh sát thuộc đơn vị Woodlands đã xác định và bắt giữ người này hôm 11-5.

Ngày 13-5, Foo bị truy tố với bốn tội danh cản trở công chức thi hành nhiệm vụ, cùng một cáo buộc sử dụng SIM đăng ký bằng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi phạm pháp.

"Người này đã thực hiện nhiều biện pháp tinh vi để che giấu danh tính, bao gồm sử dụng số điện thoại nước ngoài và giữ im lặng trong suốt các cuộc gọi", người phát ngôn SPF cho biết.

Tòa án đã ra lệnh tạm giam Foo tại Viện Sức khỏe tâm thần để kiểm tra y tế. Vụ án sẽ được xét xử lại vào ngày 26-5.

Theo luật Singapore, mỗi tội danh cản trở công chức thi hành nhiệm vụ có thể bị phạt tối đa 6 tháng tù, phạt tiền tới 2.500 SGD (khoảng 1.960 USD) hoặc cả hai.

Với cáo buộc sử dụng SIM đăng ký dưới danh tính người khác cho mục đích phạm tội, bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa 3 năm tù, phạt tiền tới 10.000 SGD hoặc cả hai hình phạt.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn