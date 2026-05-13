Công an làm việc với người phụ nữ phơi lúa giữa đường, đập xe tài xế

Clip người phụ nữ ở Hà Tĩnh chửi bới, đe dọa tài xế vì bị nhắc nhở không phơi lúa lấn chiếm lòng đường khiến người xem bức xúc.

Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ ở Hà Tĩnh to tiếng khi bị người lái xe tải nhắc nhở vì phơi lúa lấn ra đường đi. Người này thậm chí dùng cào lúa đe dọa hành hung tài xế.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hành vi phơi lúa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, công an xã đã khẩn trương cử cán bộ xuống địa bàn xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an xã Can Lộc cho biết qua xác minh, người phụ nữ xuất hiện trong video là bà T. T. Q., trú tại thôn 10, xã Can Lộc. Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà Q. đã thừa nhận các hành vi như nội dung video phản ánh.

Công an xã Can Lộc đã làm việc, yêu cầu bà Q. dọn dẹp lúa khỏi phần lấn chiếm ra lòng đường. Ảnh: Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.



Công an xã cũng đã tiến hành làm việc với lái xe liên quan trong vụ việc; xác định người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng.

"Chúng tôi đang trong quá trình xử lý, làm việc cùng tài xế và sẽ có mức phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bà Q. khi có kết luận cuối cùng", đại diện công an xã nói.

Trước đó, Công an xã Can Lộc đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện các hành vi phơi lúa, tập kết vật dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng mỹ quan, trật tự công cộng.

Hiện Công an xã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn