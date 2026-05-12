Tìm thấy người đàn ông lạc 4 ngày trong rừng sâu Nặm Ký

Dù trải qua 3 ngày đêm lạc giữa rừng sâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi được tìm thấy, ông Tá tuy có biểu hiện mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Hiện tại, các chiến sĩ Công an cùng người dân đang hỗ trợ đưa ông từ trên núi cao xuống để kiểm tra y tế và đoàn tụ cùng gia đình.

Hơn 300 người gồm lực lượng cứu hộ và người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá tại khu vực rừng phòng hộ thôn Tân Tiến.

Trước đó, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi (SN 1958, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang) về việc vào khoảng 8h ngày 08/5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá (SN 1968) đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy ông trở về, điện thoại mất liên lạc. Khi đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

CBCS Công an các cấp cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương vào rừng Nặm Ký tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất cấp bách của vụ việc khi thời gian trôi qua càng lâu, nguy hiểm đối với nạn nhân càng lớn, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm.

CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH chia thành nhiều tổ tiến hành tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ chia thành nhiều tổ, rà soát từng hẻm đá, khe suối. Địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.

Làm việc xuyên ngày nghỉ, ăn cơm nắm, nghỉ giữa rừng, những bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của các chiến sĩ là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, mỗi CBCS đều nỗ lực hết mình để đưa được ông Triệu Chàn Tá trở về an toàn với gia đình.

Tác giả: Hồng Hạnh

